Aksaray'daki kazada acı tesedüf

Seyit Ali Tarhan ve kardeşi Adem Tarhan'ın cenazesi akşam saatlerinde Filikci köyünde kılınan namaz sonrası köy mezarlığına defnedildi. Meryem Tarhan'ın cenazesi de defnedilmek üzere memleketi Şanlıurfa'ya gönderildi.

Aksaray'da 3 kişinin yaşamını yitirdiği 2 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Görüntülerde Seyit Ali Tarhan yönetimindeki otomobile, Dinemi Gökkaya yönetimindeki otomobilin çarpıp, sürüklemesi yer aldı. Kazada yaşamını yitiren Seyit Ali Tarhan'ın eşi Meryem Tarhan ve kardeşi Adem Tarhan ile birlikte Konya'da alışveriş yaptıktan sonra eşinin memleketi Şanlıurfa'ya gitmeye hazırlandıkları öğrenildi.

Kazada eşi Meryem Tarhan ile hayatını kaybeden sürücü Seyit Ali Tarhan'ın, 2017 yılında aynı yerde yaptığı kazada ilk eşi Dudu Tarhan'ı kaybettiği öğrenildi.

Yaralanan Dinemi G. ve otomobilde bulunan Aysel G, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada sürücü Seyit Ali Tarhan ile otomobilde bulunan kardeşi Adem Tarhan (63) ve eşi Meryem Tarhan (56) olay yerinde yaşamını yitirdi.

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