Yerel mahkemedeki hakim, bu sefer üst mahkemede karşılarına çıktı

Ankara'da maddi tazminat davasında taraf olan Avukat Fırat Bilici, dosyanın karara bağlanmasının ardından karara itiraz etmek için üst mahkemeye başvurdu. Yerel mahkemede görev yapan hakimin, tayininin çıkmasının ardından istinafta daire başkanı olduğunu gören Avukat Bilici, dosyadan çekilmesi için dilekçe verdi. Başkanın "benim dosyadan çekilmem gerekir" diye mütalaa vermesine rağmen aynı dairedeki üyeler, ilk derece mahkemesi dosyasında hakim olarak görev aldığı, dosyanın başka bir hakim tarafından karara çıkartıldığı, dolayısıyla çekilmenin uygun olmadığına dair bir karar verdi. Avukat Bilici ise dairedeki üyeler hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu'na