MSB: TSK, Kosova'ya intikale başladı
Milli Savunma Bakanlığı, Kosova'da meydana gelen olaylar nedeniyle, 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı bir komando taburunun Kosova'ya intikale başladığını bildirdi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 04 Haziran 2023 14:47, Son Güncelleme : 04 Haziran 2023 14:48
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kosova'da meydana gelen olaylar sonrası bölgede görevlendirilen 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımıza (Lüleburgaz) bağlı komando taburu, Kosova'ya intikale başladı" ifadeleri yer aldı.