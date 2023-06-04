Ankara'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı

İki aracın da hurdaya döndüğü kazada, Mehtap Ayancık, Irmak Ayancık ve Fatih Erkış hayatını kaybetti, Habip Eser, Habibe Eser, Fatmanur Vurgun ile Emre İrez yaralandı.

Henüz sürücüleri belirlenemeyen iki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

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