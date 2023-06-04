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Bakan Koca'dan yeni dönem mesajı

Yeni dönemde de Sağlık Bakanı olarak atanan Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin geleceğine dair ortak bir hayale sahip olduklarını vurguladı. Kendisi ve ekibi, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda çalışarak toplum sağlığını ve refahını ön planda tutmayı hedefliyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Haziran 2023 15:43, Son Güncelleme : 04 Haziran 2023 15:46
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Bakan Koca'dan yeni dönem mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni açıkladı. Fahrettin Koca, yeni dönemde de Sağlık Bakanı olarak atandı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Fahrettin Koca, önceki kabinede birlikte görev yaptığı arkadaşlarına teşekkür mesajını paylaştı. "Önceki kabinede birlikte görev yaptığımız bakan arkadaşlarıma yakından tanık olduğum başarıları sebebiyle teşekkür ediyorum. Yeni kabinede beraber görev yapacağımız arkadaşlarımı kutluyor, kendilerine üstün başarılar diliyorum. Ortak hayalimiz Türkiye Yüzyılı için çalışacağız" ifadesini kullandı.

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