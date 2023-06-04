Stoltenberg: İsveç kendine düşen sorumluluğu yerine getirdi

Madrid'deki anlaşma uyarınca kurulan daimi müşterek mekanizma kapsamında 12 Haziran'da bir araya geleceğiz. NATO'ya üyelik İsveç'i güçlü yapacaktır. Aynı zamanda NATO'yu ve Türkiye'yi güçlü yapacaktır. Türkiye ve İsveç arasındaki işbirliğini artırmalıyız.

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