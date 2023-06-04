Sağanak taşkınlara yol açtı: Bolu-Abant kara yolu göçtü
Bolu'da sağanağın ardından Abant Gölü Milli Parkı bölgesinde su taşkınları yaşandı. Yolun bazı bölümlerinde göçük meydana geldi, Abant Gölü Milli Parkı'ndaki piknik alanlarını su bastı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Haziran 2023 19:19, Son Güncelleme : 04 Haziran 2023 19:17
Bölgede 2 gündür etkisini sürdüren kuvvetli yağışın Abant Deresi ve dereye akan çayların debisini yükseltmesi nedeniyle Bolu-Abant kara yolunda taşkınlar meydana geldi.
Kara yolunun bazı bölgelerinde göçük yaşanması üzerine Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri onarım çalışması başlattı.
Yoldaki ulaşım, alınan güvenlik önlemlerinin ardından kontrollü sağlanıyor.
Öte yandan Abant Gölü Milli Parkı'ndaki piknik alanları, göle akan kaynakların debisinin yükselmesiyle suyla doldu.