Sağanak taşkınlara yol açtı: Bolu-Abant kara yolu göçtü

Kara yolunun bazı bölgelerinde göçük yaşanması üzerine Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri onarım çalışması başlattı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net