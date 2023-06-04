Kılıçdaroğlu'ndan uzun süre sonra ilk mesajı

CHP lideri, 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yarıştığı seçimin ardından Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlamıştı.

Kılıçdaroğlu, bugün de LGS ile ilgili bir mesaj paylaştı. CHP lideri şunları yazdı:

"Bugün LGS sınavına giren bütün evlatlarımın başarılı sonuçlar almasını diliyor, bu sorunlu ve pahalı eğitim sisteminde çocuklarına bir gelecek kurmak için sabah akşam çalışıp didinen anne babaları ve ailelerini sevgiyle selamlıyorum."