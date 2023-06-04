Yumaklı: Hedef tarımda yapısal dönüşümü sağlamak

İbrami Yumaklı görevi Vahit Kirişci'den devraldı.

Tarım kanunu, üretci birlikleri, tarım sigortası gibi alanlarda önemli adımların atıldığını hatırlatan Vahit Kirişci, planlı tarım düzenlemesinin kazandırılığını belirtti.

Kireşci,orman gibi çok özel ilgi gerektiren alanda önemli düzenlemelerin hayata geçirildiğini dile getirdi.

Bugün kendisinden gururla bayağı devralacağı Kirişci ile 14 aydır birlikte başarılı bir çalışma yürüttüklerini dile getiren İbrahim Yumaklı, bundan sonra da öncelikli hedefinin başlatılmış başarılı projeleri hızlıca tamamlamak olacağını dile getirdi.

Yumaklı, orman ve su varlığının korunması ile ilgili yapılması gereken önemli çalışmalar olacağını belirtti. Yumaklı, bu yapısal dönüşümü, tarıma gönül vermiş kadın ve genç çiftçilerle tamamlayacaklarını aktardı.

Yol haritasının üretimden tüketime her aşamada yapısal reformların hayata geçirilmesi olarak tanımlayan Yumaklı, tarımsal girdilerde dışa bağımlılığın azaltılarak yerelleşme adımları atılacağının altını çizdi.

Türkiye yüzyılı ile birlikte tarım ve üreticinini de yüzyılının başladığına vurgu yapan Yumaklı, gıda güvenliğini temel alacak, tüketicinin güvenli gıdaya makul fiyatlarla ulaşmasını sağlamak üzere yola çıktıklarını belirti. Yumaklı, tarım politikasının özünü üreticinin güçlendirilmesi ve tüketicinin korunması olarak belirlendiğini ifade etti.