İhracatçılardan yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi değerlendirmesi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili ve İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, geçen yıl 254 milyar dolar ihracata imza attıklarını belirterek, ihracatın ekonomiye olan katkısını herkesin çok iyi bildiğini aktardı.

İhracatı, üretimi, istihdamı, büyümeyi sağlamak ve artırmak için çok çalışmaları gerektiğini kaydeden Tecdelioğlu, "Bu çerçevede her konuda başta ekonomide olmak üzere bankacılık, finansal erişim, diğer teşvikler ve destekler olsun her bakanlıkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Çok uyumlu bir kabine oldu ve bu kabineyle çok güzel işler yapabileceğimize eminim." ifadelerini kullandı.

Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat da 2022'de 90 milyar dolarlık ihracata imza atan hizmet ihracatçılarının, 2023 için 125 milyar dolarlık ihracat hedefi belirlediğini bildirdi.

Bolat, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından açıkladığı yeni kabine ile hedeflere ulaşma noktasında kararlı ve sıkı bir şekilde çalışacağımıza yönelik inancımız tam. Ülkemizde istihdamın yüzde 60'a yakın kısmını oluşturan, 50 milyar dolarlık ticaret fazlasına ulaşan hizmet sektörleri olarak, gelecek dönemde de cari açıkla mücadeleye destek vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister ise yeni kabinenin Türkiye ve iş dünyası için hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Pelister, "Ticaret Bakanlığına atanan Sayın Prof. Dr. Ömer Bolat bakanımıza görevinde başarılar diliyor, önceki dönem Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muş'a çalışmaları için teşekkür ediyorum. Ülkemizin kalkınmasına ve ekonomisine en büyük katkı sağlayan ihracatın itici gücü olan kimya sektörü olarak, ilgili bakanlıklarımızla sinerji içinde ülkemiz ve ihracatçımız için çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Yeni dönemden umutluyuz"

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı, salgın sürecinin tarımın ne kadar stratejik bir alan olduğunu gösterdiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Toprağın ekilmesi, çiftçilere ve hayvancılığa verilecek desteklerle ilgili önemli adımlar atıldı. Geçtiğimiz birkaç yıllık periyotta da çiftçiye verilmiş olan adımlar önemli ve kayda değerdi. Dolayısıyla yeni dönemde de bu bilinç ile halihazırda belirlenmiş politikaların takip edileceği ve geliştirileceği kanaatindeyiz. Sayın Bakanımıza da inşallah ilk ziyaretimizde olması gerekenleri, ihracatçıların nelere ihtiyacının olduğunu, neler yapılması gerektiğinizi izah edeceğiz ve yol almaya çalışacağız."

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Rüstem Çetinkaya da son dönemlerde ihracatçılar olarak piyasalara likidite akışının sağlanması, kredilerin yeniden açılması, döviz kurlarının öngörülebilir olması gibi beklentilerini sıklıkla dile getirdiklerini bildirdi.

Yeni dönemden umutlu olduklarını aktaran Çetinkaya, "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in görevi devralırken yaptığı açıklamaları çok kıymetli buluyoruz. Bu vesileyle Hazine ve Maliye Bakanı'mız Mehmet Şimşek'e, Ticaret Bakanı'mız Ömer Bolat'a, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'mız Alparslan Bayraktar'a yeni görevlerinde başarılar diliyoruz. İhracatçılar ve üreticiler olarak, yeni dönemde ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Bizler istikrar, üretim ve büyümeden yanayız"

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Güven Karaca ise "Biz, göreve başlayan yeni kabine ile birlikte ihracatta yeniden rekorlar kırdığımız, üretimde kapasitelerin yetmediği, ardı ardına yeni yatırımların devreye alındığı bir dönemin tekrar başlamasını umuyoruz." ifadesini kullandı.

İhracatçılar olarak Türkiye'de uygulanan yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejisiyle yollarına devam edeceklerini belirten Karaca, "Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirilen Mehmet Şimşek'in ilk yaptığı açıklamaların da çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu vesileyle göreve getirilen Hazine ve Maliye Bakanı'mız Mehmet Şimşek'e ve Ticaret Bakanı'mız Ömer Bolat'a yeni görevlerinde başarılar diliyoruz. Geçmiş dönem bakanlarımıza da çalışmalarından ötürü teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul Halı İhracatçıları Birliği (İHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hayri Diler, ihracatçılar olarak en büyük hedeflerinin Türkiye ekonomisine kesintisiz katkı sunmak olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Yeni dönemde de ekonomiye olan katkımızı artırarak sürdürmek en büyük hedefimiz. Halı sektörü olarak açıklanan yeni kabinenin Türkiye ekonomisine hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Bizler istikrar, üretim ve büyümeden yanayız. Hep beraber yeni dönemde istikrarı yakalayıp yeni rekorlara imza atacağımıza inancımız tam."