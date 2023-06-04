Diyarbakır'da deprem! Naci Görür'den iki kent için yeni uyarı
Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde, saat 01.25'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depreme ilişkin Prof. Dr. Naci Görür, benzer depremler için iki kentte daha dikkat çekip uyardı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesi olan 4,2 büyüklüğündeki sarsıntı kaydedildi. Depremin, 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
NACİ GÖRÜR'DEN 'BENZER SIKIŞMALAR GÖRÜLEBİLİR' UYARISI
Yer bilimci ve Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, deprem sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Elmadere-Çüngüş/Diyarbakır'da 4,2 deprem. Deprem Bitlis-Zagros bindirme kuşağı üzerinde. Bu kuşak son depremlerde Arap Levhasının kuzeye doğru hareketiyle sıkışıyor. Benzer sıkışmalar Siirt ve Hakkari bölgelerinde de görülebilir" ifadelerine yer verdi.
Elmadere-Çüngüş/Diyarbakır'da 4,2 deprem. Deprem Bitlis-Zagros bindirme kuşağı üzerinde. Bu kuşak son depremlerde Arap Levhasının kuzeye doğru hareketiyle sıkışıyor. Benzer sıkışmalar Siirt ve Hakkari bölgelerinde de görülebilir. Sevgiyle pic.twitter.com/1Q7EHwcpbSProf. Dr. Naci Görür (@nacigorur) June 4, 2023