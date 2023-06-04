Türk Telekom seride öne geçti

Kurbanlık hayvan fiyatları belli oldu
Kurbanlık hayvan fiyatları belli oldu
Yeni Adalet Bakanı Tunç'tan 'anayasa' açıklaması
Yeni Adalet Bakanı Tunç'tan 'anayasa' açıklaması
'Aşırı fiyat artışlarını kaldırmaya odaklanacağız'
'Aşırı fiyat artışlarını kaldırmaya odaklanacağız'
Resmi Gazete'de iki önemli atama kararı yayınlanabilir
Resmi Gazete'de iki önemli atama kararı yayınlanabilir
Ankara'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı
Ankara'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesindeki 5 önemli isim: Dış basının odak noktası
Cumhurbaşkanlığı Kabinesindeki 5 önemli isim: Dış basının odak noktası
TBMM'nin 30. Başkanı bu hafta seçilecek
TBMM'nin 30. Başkanı bu hafta seçilecek
Bakanlıklarda devir teslim başladı
Bakanlıklarda devir teslim başladı
Selin çökerttiği bölüme yaklaşan treni, vatandaşlar son anda durdurdu
Selin çökerttiği bölüme yaklaşan treni, vatandaşlar son anda durdurdu
Yerel mahkemedeki hakim, bu sefer üst mahkemede karşılarına çıktı
Yerel mahkemedeki hakim, bu sefer üst mahkemede karşılarına çıktı
Yeni TBMM mesaiye başlıyor: İşte bu haftanın gündemi
Yeni TBMM mesaiye başlıyor: İşte bu haftanın gündemi
Mayısta en çok satılan otomotiv markaları belli oldu
Mayısta en çok satılan otomotiv markaları belli oldu
3 kritik koltuk boş kaldı: Yeni atamalar bekleniyor
3 kritik koltuk boş kaldı: Yeni atamalar bekleniyor
İşte yeni dönemde Türkiye ekonomisini yönetecek isimler
İşte yeni dönemde Türkiye ekonomisini yönetecek isimler
Avrupa'nın ilk başörtülü milletvekiliydi: Yeni Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş
Avrupa'nın ilk başörtülü milletvekiliydi: Yeni Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş
Vize engeline çare zoraki vatandaşlık
Vize engeline çare zoraki vatandaşlık
Meclis Başkanlığı için geri sayım başladı
Meclis Başkanlığı için geri sayım başladı
Hizmet kabinesi
Hizmet kabinesi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan oldu
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan oldu
Yeni kabinede iki isim değişmedi
Yeni kabinede iki isim değişmedi
Yusuf Tekin 5 yıl sonra Bakan olarak döndü
Yusuf Tekin 5 yıl sonra Bakan olarak döndü
Ankara'da yarın da kuvvetli yağış bekleniyor
Ankara'da yarın da kuvvetli yağış bekleniyor
TBMM'de kayıt yaptıran milletvekili sayısı belli oldu
TBMM'de kayıt yaptıran milletvekili sayısı belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük kucaklaşmaya ihtiyaç var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük kucaklaşmaya ihtiyaç var
Emeklinin gözü kademeli zam planında
Emeklinin gözü kademeli zam planında
Mayıs ayı enflasyon beklentisi ne?
Mayıs ayı enflasyon beklentisi ne?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te yemin etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te yemin etti
İzmir'de bir kadın cinayeti olayında ihmalleri olmakla suçlanan 12 polise dava
İzmir'de bir kadın cinayeti olayında ihmalleri olmakla suçlanan 12 polise dava
AK Parti'de Meclis A Takımı belli oldu
AK Parti'de Meclis A Takımı belli oldu
Mehmetçik, NATO'nun talebi üzerine Kosova'ya gidiyor
Mehmetçik, NATO'nun talebi üzerine Kosova'ya gidiyor
Ana sayfaHaberler Spor

Türk Telekom seride öne geçti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında Türk Telekom, konuk ettiği Pınar Karşıyaka'yı 98-94 yendi.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 04 Haziran 2023 18:15, Son Güncelleme : 04 Haziran 2023 18:17
Yazdır
Türk Telekom seride öne geçti

İlk periyotta iki takımda karşılıklı sayılar bulurken, mücadelenin ilk 5 dakikası 13-10 Türk Telekom'un üstünlüğüyle geçildi. Son dakikaya kadar çekişmeli geçen ilk periyot, Pınar Karşıyaka'nın 25-23 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci çeyreğe iyi başlayan konuk ekip, Delgado ve Jaylon Brown'un sayılarıyla 12. dakikada 4-0'lık seri yakaladı ve farkı 6 sayıya (23-29) çıkardı. Konuk ekibe; Taylor, Sestina, Jones ve Grant ile karşılık veren Türk Telekom, 18. dakikada bir sayı (42-41) öne geçti. Vitto Brown ve Delgado'nun sayılarıyla aradaki farkı kapatan Pınar Karşıyaka, soyunma odasına 50-48 önde girdi.

Üçüncü periyoda katı savunma yaparak başlayan Türk Telekom, Pınar Karşıyaka'ya 4 dakikada 3 sayı imkanı tanıdı. Boyalı alanda etkili olan Türk Telekom, Jones, Grant, Bouitelle ve Semih Erden basketleriyle farkı 25. dakikada farkı 6 sayıya (62-56) çıkardı. Karşılıklı sayıların atıldığı üçüncü çeyreği Türk Telekom, 73-70 önde tamamladı.

Final periyoduna Angola ve Thomas Akyazılı'dan bulduğu 2 üçlükle başlayan Pınar Karşıyaka'ya, Türk Telekom, boyalı alandan Bouteille ve Grant ile karşılık verdi. Mücadelenin 34. dakikası 80-80 eşitlikle geçildi. Bu dakikada sonra her iki takımda hücumda ve savunmada etkili oynarken, daha az hata yapan Türk Telekom, müsabakayı 98-94 kazandı.

Serinin ikinci maçı 6 Haziran Salı günü 20.00'de yine Ankara Spor Salonu'nda oynanacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber