Tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi

Kazada yaralanan olmadı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Midibüste bulunan 14 kişi yan devrilen araçtan kendi imkanları ile kurtuldu.

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