Şimşek'in gelişi ekonomiyi nasıl etkileyecek?

Yatırımcılar Wall Street'in eski bankacısı Mehmet Şimşek'in Maliye Bakanı olarak geri dönmesinin daha geleneksel ekonomi politikalarına geçişin habercisi olacağına inanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumartesi günü yaptığı bir açıklamayla eski bir Merrill Lynch stratejisti olan Şimşek'i yeni Hazine ve Maliye Bakanı olarak atadı. Türkiye'de hisseler, Şimşek'in gelişine dair artan beklentilerle geçtiğimiz hafta ralli yaptı.

Şimşek'in politikaları hemen değiştirebileceğine dair soru işaretleri devam etse de pek çok yatırımcı, yabancı yatırımcıların ülkeyi terk etmesinden ve son on yılların en kötü enflasyon krizinden sorumlu tutulan ekonomi modelini tersine çevirmesi için Şimşek'e umut bağlamış durumda. Şimşek, atamanın ardından yaptığı ilk açıklamalarda geleneksel politikalara dönüş sinyali verdi. Ankara'daki devir teslim töreninde "Türkiye'nin rasyonel zemine dönmekten başka seçeneği kalmadı" dedi.

Aralarında Donato Guarino'nun da bulunduğu Citigroup stratejistlerine göre piyasalar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortodoks politikalara dönmesini giderek daha fazla maliyetlendiriyor. Perşembe günü yayınladıkları bir raporda, ekonominin orta vadeli beklentilerine şüpheyle yaklaşmaya devam etmekle birlikte, Şimşek'in atanmasının piyasaya bir destek sağlayacağını belirterek, ülkenin devlet tahvili üzerindeki çağrılarını düşük ağırlıktan piyasa ağırlığına yükselttiler. Türkiye'nin dolar tahvilleri son günlerde gelişmekte olan piyasalardaki benzerlerinin çoğundan daha iyi performans gösterdi. Ülkenin ana hisse senedi endeksi geçen hafta yüzde 12 değer kazanarak Ekim ayından bu yana en güçlü performansını sergiledi.

JPMorgan Chase & Co. endeksine göre, yatırımcıların Türkiye'nin dolar borcunu ABD Hazine tahvilleri üzerinde tutmak için talep ettikleri ekstra getiri bir hafta içinde 80 baz puandan fazla düştü. Cuma günü 2047 vadeli tahvillerin getirisi 17 baz puan düşerek yüzde 9,2'ye geriledi. Türk temerrüt sigortası maliyetleri ise geçtiğimiz hafta yaklaşık 100 baz puan düşerken, beş yıllık kredi temerrüt swapları Cuma günü 27 baz puan düşerek 551 baz puana geriledi.

"Şimşek'in küresel olarak güvenilirliği var"

Yatırımcılar şimdi ekonomi politikalarındaki değişiklik sinyallerini takip edecekler. Bank of Singapore'un Dubai merkezli sabit gelirli araştırma müdürü Todd Schubert, "Mehmet Şimşek'in küresel yatırım kamuoyunda çok fazla güvenilirliği var. Tabii ki asıl soru, diğer etkilerden ne kadar kurtulacağı" ifadelerini kullandı. Coex Partners Ltd. makro ekonomisti Henrik Gullberg de bu görüşe katılıyor ve Erdoğan'ın Şimşek'in seçim sonrası piyasalara hitap etmek için yapılmış göstermelik bir atamadan fazlası olduğunu göstermesi gerektiğini ekledi.

Bu arada Merkez Bankası'nın, geçtiğimiz hafta yüzde 4,6 zayıflayarak dolar karşısında 20,9 ile rekor düşük seviyeye gerileyen liraya yönelik maliyetli arka kapı müdahalelerinden geri adım attığına dair işaretler de var. Önümüzdeki altı ay içinde liranın zayıflamasına karşı korunmanın ekstra maliyetinin Cuma günü rekor bir şekilde yüzde 21,7 puana yükseldiği göz önüne alındığında, açıkça daha fazla dalgalanma bekleniyor. Societe Generale'in CEEMEA baş stratejisti Marek Drimal, Şimşek'in atanması, daha yüksek faiz oranları olasılığı ve yaz turizm gelirlerinin önümüzdeki aylarda lirada büyük bir satışı önleyeceğini söyledi.