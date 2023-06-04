Derbide Işıl Alben'e plaket verildi

Sarı-kırmızılı ekibin Fenerbahçe'yi konuk ettiği derbi maç öncesinde Galatasaray Kadın Basketbol Takımı kaptanı Işıl Alben'e plaket verildi.

Sarı-kırmızı ekibin önemli isimlerinden Işıl Alben, geçtiğimiz günlerde aktif sporculuk hayatını bıraktığını açıklamıştı. Galatasaray ile EuroLaague, EuroCup ve lig şampiyonluğu yaşayan tecrübeli basketbolcuya Fenerbahçe derbisi öncesinde plaketini Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Dikran Gülmezgil tarafından takdim edildi. Galatasaray Kadın Basketbol A Takım Genel Menajeri Müge Erdem de sarı-kırmızılı ekibin efsanevi basketbolcusuna çiçek verdi. Öte yandan eSüper Lig'in ilk şampiyonu olma başarısı gösteren Galatasaray'da takım kaptanı ve teknik direktörüne de plaket verildi.