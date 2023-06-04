Derbide Işıl Alben'e plaket verildi
Profesyonel kariyerini sonlandırdığını açıklayan, Galatasaray'ın ve A Milli Kadın Basketbol Takımımızın efsane oyuncusu Işıl Alben'e Galatasaray / Fenerbahçe derbisi öncesi plaket verildi.
Sarı-kırmızılı ekibin Fenerbahçe'yi konuk ettiği derbi maç öncesinde Galatasaray Kadın Basketbol Takımı kaptanı Işıl Alben'e plaket verildi.
Sarı-kırmızı ekibin önemli isimlerinden Işıl Alben, geçtiğimiz günlerde aktif sporculuk hayatını bıraktığını açıklamıştı. Galatasaray ile EuroLaague, EuroCup ve lig şampiyonluğu yaşayan tecrübeli basketbolcuya Fenerbahçe derbisi öncesinde plaketini Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Dikran Gülmezgil tarafından takdim edildi. Galatasaray Kadın Basketbol A Takım Genel Menajeri Müge Erdem de sarı-kırmızılı ekibin efsanevi basketbolcusuna çiçek verdi. Öte yandan eSüper Lig'in ilk şampiyonu olma başarısı gösteren Galatasaray'da takım kaptanı ve teknik direktörüne de plaket verildi.
👏 Profesyonel kariyerini sonlandırdığını açıklayan, Galatasarayın ve A Milli Kadın Basketbol Takımımızın efsane oyuncusu Işıl Albene Galatasaray x Fenerbahçe derbisi öncesi plaket verildi! #GSvFB pic.twitter.com/PgzkIRan15beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) June 4, 2023