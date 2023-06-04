Galatasaray 3-0 Fenerbahçe...ikinci yarı oynanıyor

Spor Toto Süper Lig'in 37. hafta mücadelesinde Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor.

CANLI | Galatasaray 3-0 Fenerbahçe

MAÇTAN ANLAR

1' İlk düdük çaldı.

2' İlk tehlike Fenerbahçe'den geldi. Valencia istediği gibi topu kontrol edemedi. Top kaleci Muslera da kaldı.

3' Valencia'nın Nelsson'a yaptığı müdahale sonrası faul kararı çıktı. Muslera ile Valencia arasında ufak çaplı bir gerginlik yaşandı.

5' Kazımcan uzak mesafeden şansını denedi. Şut üstten auta çıktı.

6' Abdülkerim'in uzun pasında Fenerbahçe savunması hata yaptı. Barış Alper önünde kalan topa istediği son vuruşu yapamadı.

?? 12' Maçın ilk sarı kartı Valencia'ya yaptığı faul sonrasında Galatasaray oyuncusu Nelsson'a çıktı.

GOL 28' Nicolo Zaniolo karşı karşıya pozisyonda golü attı. İtalyan oyuncu Galatasaray formasıyla bu sezon 4. golünü attı. 4 gol de iç sahada geldi.

35' Fenerbahçe yedek kulübesi, Nelsson'un Valencia'ya müdahalesi sonrası sahaya girdi. İki takım arasında gerginlik yaşandı. Diğer oyuncuların araya girmesiyle gerilim düşürüldü. Fenerbahçe tarafı sarı kartı olan Nelsson için kırmızı kart bekliyor.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Galatarasaray'ın üstünlüğüyle sona erdi.

54' Icardi üst üste net pozisyonlarda golleri kaçırdı.

56' İrfan Can Eğribayat kalesinden çıkıp, 2 Galatasaraylı oyuncuyu çalımladı. Bu oyuncunun maçtaki toplam 3. çalımı oldu. Orta sahaya kadar gelen kaleci, pasında isabet bulamadı.

57' Mauro Icardi, sol kanattan gelen ortaya uçarak kafa vurdu. Top az farkla dışarıya çıktı.

KIRMIZI KART 61' Luan Peres, kaleciyle karşı karşıya kalmak üzere olan Nicolo Zaniolo'yu düşürdü ve kırmızı kart gördü. Bununla birlikte bu sezon Fenerbahçe 7. kez kırmızı kart görmüş oldu.

65' Fenerbahçe'de Emre Mor, Arda Güler'in yerine oyuna dahil oldu.

67' Arao'nun yerine İsmail Yüksek oyuna girdi.

GOL 71' Mauro Icardi gol attı.

GOL 79' Nicolo Zaniolo gol attı.

Derbide Fenerbahçe'yi konuk eden Galatasaray, son maçına göre kadroda 3 değişiklikle sahada yer aldı.

Süper Lig'de geçen hafta MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenerek şampiyonluğunu ilan eden sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk, o maça ilk 11'de başlayan futbolculardan Sergio Oliveira, Milot Rashica ve Dries Mertens'i yedeğe çekti.

Okan Buruk, Fenerbahçe derbisinde bu futbolcuların yerlerine Berkan Kutlu, Nicolo Zaniolo ve Barış Alper Yılmaz'ı görevlendirdi.

Galatasaray, derbiye Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Berkan Kutlu, Lucas Torreira, Nicolo Zaniolo, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi ile başladı.

Sarı-kırmızılı yedek kulübesinde ise Sergio Oliveira, Milot Rashica ve Dries Mertens'in yanı sıra Okan Kocuk, Leo Dubois, Yunus Akgün, Bafetimbi Gomis, Kaan Ayhan, Emin Bayram ve Juan Mata görev bekledi.

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlamayı garantileyen Galatasaray'ın taraftarları, takımlarının Fenerbahçe ile yaptığı derbiye yoğun ilgi gösterdi.

Karşılaşmanın başlamasına saatler kala stat etrafında toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar; meşaleler yakıp, marşlar söyleyerek şampiyonluğu kutladı.

Daha sonra stada geçerek tribünleri tamamen dolduran taraftarlar, tezahürat ve şarkılarla futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

Futbolcuları tek tek tribüne çağırarak alkışlayan taraftarlar, Arjantinli yıldız oyuncu Mauro Icardi'ye ise özel ilgi gösterdi. Taraftarlar, Icardi için üzerinde İspanyolca "Icardi burada kal" yazılı pankart açtı.