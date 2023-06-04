Erdoğan'dan Hindistan'a taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan'ın Odisha eyaletindeki tren kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine, Hindistan halkına ve hükümetine başsağlığı diledi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Haziran 2023 20:30, Son Güncelleme : 04 Haziran 2023 20:31
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.
Erdoğan mesajında "Hindistan'ın Odisha eyaletinde meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine, Hindistan halkına ve hükümetine, şahsım ve milletim adına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Türkiye olarak yaraların sarılması için Hindistan'ın yanındayız" ifadelerini kullandı.