'Barbie' filmi uluslararası boya kıtlığına yol açtı

Birkaç şaşırtıcı tanıtım videosu yayınlanan canlı aksiyon "Barbie" filminin galasına iki aydan az bir süre kala izleyiciler film hakkında hala çok fazla bilgiye sahip değil. Ancak yapım ekibi, uluslararası pembe boya kıtlığına nasıl neden oldukları da dahil olmak üzere filmle ilgili ilginç bilgileri açıklamaya başladı.

Yapım tasarımcısı Sarah Greenwood, set dekoratörü Katie Spencer ve yönetmen Greta Gerwig, Architectural Digest dergisine verdikleri röportajda Barbie'nin dünyasındaki hayal evini yaratmak için yola çıktıklarını ve sonunda pembe boya kıtlığına yol açtıklarını anlattı.

"Pamuk Prenses" ve "Küçük Kadınlar" gibi klasik masalları beyaz perdeye taşıyan yönetmen Greta Gerwig, Barbie setindeki her şeyin pembe olması konusunda ısrarcı oldu.

Gerwig, "Pembelerin çok parlak olmasını ve her şeyin neredeyse çok fazla olmasını istedim" diye konuştu.

Bunun nedeni ise pembenin çocuksuluğu koruyacağı düşüncesiydi ve Gerwig'e göre çocuksuluğu korumak her şeyden önemliydi.

Yapım ekibinin görevi pembe aksesuarlar, giysiler ve film çerçevesine yerleştirilmiş her şeyden oluşan bir dünya yaratmaktı.

Bu durum neredeyse tüm pembe boyaların tükenmesine neden oldu.

Yapım tasarımcısı Sarah Greenwood, imza nitelikli rengi Rosco şirketinden alması gerektiğini anladı. Setin inşası sırasında kullanılan Rosco boyalarındaki pembenin floresan tonunda, uluslararası bir kıtlık meydana geldiği ifade edildi. Yapım tasarımcısı "Dünyada pembe bitti" dedi.

Öte yandan Gerwig, set için "otantik bir yapaylık" hissi yaratmak istediğini ve hatta CGI (Bilgisayar Tabanlı Görüntü) yerine, gökyüzü ve dağların elle boyanmış bir fonunu kullandığını da ekledi.



Başrollerini Margot Robbie ve Ryan Gosling'in üstlendiği film, yaşadığı dünyanın koşullarına uymayan Barbie'nin yaşadığı fantastik dünyadan dışlanmasını konu ediniyor.

Greta Gerwig'in senaryosunu Noah Baumbach'la birlikte kaleme aldığı ve yönetmenliğini üstlendiği film 21 Temmuz'da vizyona girecek.