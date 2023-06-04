Firari FETÖ hükümlüsü, MİT ve polisin ortak operasyonunda yakalandı

ByLock kullanıcısı olduğu, sohbet toplantıları düzenlediği belirlenen ve hakkında örgüt üyesi suçlamasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan, meslekten ihraç polis memuru Memet Öztunç'un saklandığı adres belirlendi.

MİT ile İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yaptığı çalışmanın ardından FETÖ/PDY'den arananlara yönelik operasyon düzenledi.

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