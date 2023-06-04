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Jorge Jesus derbi galibiyeti yaşayamadı

Fenerbahçe'nin Portekizli Teknik Direktörü Jorge Jesus, Galatasaray maçını da kaybederek bu sezon takımının başında derbi galibiyeti yaşamadı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Haziran 2023 21:20, Son Güncelleme : 04 Haziran 2023 21:21
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Jorge Jesus derbi galibiyeti yaşayamadı

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda şampiyon Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler, bu sezon Beşiktaş ve Galatasaray ile oynadığı 4 derbi maçında da galibiyetle tanışamadı.

Beşiktaş deplasmanında sahadan golsüz berabere ayrılan Fenerbahçe, evinde 4-2 mağlup oldu. Sezonun ilk yarısında Galatasaray'a 3-0 kaybeden Kanarya, bugün de sahadan 3-0'lık skorla mağlup ayrıldı.

Öte yandan 32 yıl sonra bir ilk yaşandı. Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin başında Guus Hiddink'ten (1990-1991) bu yana bir Süper Lig sezonunda sarı-kırmızılı ekibe karşı oynadığı iki maçı da kaybeden ilk teknik direktör oldu.

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