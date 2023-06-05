5 Haziran 2023'den önemli gündem başlıkları
5 Haziran 2023'den önemli gündem başlıkları.
1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görevi törenle Fuat Oktay'dan devralacak.
(Ankara/09.30)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, görevi törenle Derya Yanık'tan devralacak.
(Ankara/11.00)
2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, görevi törenle Vedat Bilgin'den devralacak.
(Ankara / 11.30)
3- Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, görevi törenle Hulusi Akar'dan devralacak.
(Ankara/17.30)
EKONOMİ FİNANS
1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, görevi törenle Fatih Dönmez'den devralacak.
(Ankara/10.30)
2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, görevi törenle Adil Karaismailoğlu'ndan devralacak.
(Ankara/11.00)
3- Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, görevi Mevlüt Çavuşoğlu'ndan devralacak.
(10.00/10.30)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nde düzenlenecek Diyanet Akademisi Aday Din Görevlileri Eğitimi 1. Dönem Açılış Programı'na katılacak.
(Ankara/10.30)
2- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, YÖK'te "Engelsiz Üniversiteler Ödül Töreni"ne katılacak.
(Ankara/11.00)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, görevi Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan devralacak.
(Ankara/13.00)
2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin play-off yarı final serisinde Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, ikinci maçta karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/20.00)
3- TFF 3. Lig 1. Grup'ta 52 Orduspor FK ile Karbel Karaköprü Belediyespor play-off ikinci tur rövanşında karşı karşıya gelecek.
(Ordu/20.00)
4- Hentbol Erkekler Süper Lig'de final serisi başlayacak, Sakarya Büyükşehir Belediyespor ile Beykoz Belediyespor ilk maçta karşı karşıya gelecek.
(Sakarya/19.00)
5- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 3'üncülük mücadelesinde İzmir Büyükşehir Belediyespor ile Armada Praxis Yalıkavakspor ikinci maçta karşı karşıya gelecek.
(İzmir/16.30)
6- Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'a devam edilecek.
(Paris)