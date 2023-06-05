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5 Haziran 2023'den önemli gündem başlıkları

5 Haziran 2023'den önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Haziran 2023 00:01, Son Güncelleme : 05 Haziran 2023 00:04
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5 Haziran 2023'den önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görevi törenle Fuat Oktay'dan devralacak.

(Ankara/09.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, görevi törenle Derya Yanık'tan devralacak.

(Ankara/11.00)

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, görevi törenle Vedat Bilgin'den devralacak.

(Ankara / 11.30)

3- Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, görevi törenle Hulusi Akar'dan devralacak.

(Ankara/17.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, görevi törenle Fatih Dönmez'den devralacak.

(Ankara/10.30)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, görevi törenle Adil Karaismailoğlu'ndan devralacak.

(Ankara/11.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, görevi Mevlüt Çavuşoğlu'ndan devralacak.

(10.00/10.30)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nde düzenlenecek Diyanet Akademisi Aday Din Görevlileri Eğitimi 1. Dönem Açılış Programı'na katılacak.

(Ankara/10.30)

2- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, YÖK'te "Engelsiz Üniversiteler Ödül Töreni"ne katılacak.

(Ankara/11.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, görevi Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan devralacak.

(Ankara/13.00)

2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin play-off yarı final serisinde Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, ikinci maçta karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.00)

3- TFF 3. Lig 1. Grup'ta 52 Orduspor FK ile Karbel Karaköprü Belediyespor play-off ikinci tur rövanşında karşı karşıya gelecek.

(Ordu/20.00)

4- Hentbol Erkekler Süper Lig'de final serisi başlayacak, Sakarya Büyükşehir Belediyespor ile Beykoz Belediyespor ilk maçta karşı karşıya gelecek.

(Sakarya/19.00)

5- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 3'üncülük mücadelesinde İzmir Büyükşehir Belediyespor ile Armada Praxis Yalıkavakspor ikinci maçta karşı karşıya gelecek.

(İzmir/16.30)

6- Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'a devam edilecek.

(Paris)

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