Tüm tapu işlemleri artık noterlerde yapılacak. Peki sistem nasıl işleyecek?

Türkiye Noterler Birliği Başkanı Emine Çağlayan, 1 Temmuz'dan itibaren taşınmaz satış sözleşmelerinin noterler tarafından da yapılmaya başlanacağını söyledi.

Taşınmaz sözleşmelerinin noterlerce düzenlenmesini öngören kanunun yürürlüğe girdiğini anımsatan Çağlayan, bu konuda tüm paydaşlarla protokoller imzalandığını, elektronik entegrasyonların tamamlandığını bildirdi.

Çağlayan ayrıca konuyla ilgili eğitimler düzenlendiğini ifade ederek, "Çok yakın bir zamanda 1 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla taşınmaz satış sözleşmeleri noterler tarafından da yapılmaya başlanacaktır. Tüm meslektaşlarımın bu hizmeti de başarılı şekilde sunacaklarına gönülden inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Şu şekilde işleyecek:

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) tarafından tapu kayıt örneği ve diğer belgeler, tapu bilişim sistemi aracılığıyla noterlerle paylaşılacak. Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi'nden (TAKBİS) noterliklerin veri alabilmesi için teknik hazırlıklar devam ediyor. Taşınmazın ilgili belgelerinin eksik olduğu durumda ise bu belgeler sistem üzerinden talep edilecek ve eksiklikler tapu müdürlüğü tarafından sisteme aktarılacak.

Noterler tarafından hak sahibi belirlendikten ve satışa engel bir durumun olmadığı teyit edildikten sonra taşınmaz satış sözleşmesi yapılacak.

Satış sözleşmesi taraflarca imzalanınca noter, tapu bilişim sisteminden yevmiye numarası alarak sözleşmeyi sisteme kaydedecek.

Sözleşme sisteme kaydolduktan sonra tapu müdürlüğü tarafından taşınmazın tapu siciline tescili yapılacak.

Satış sözleşmesiyle beraber diğer belgeler, noter tarafından sisteme aktarılacak ve fiziki olarak da arşivlenecek.