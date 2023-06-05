Samsun'da sel nedeniyle acı haber geldi

Haziran ayına girmemizle birlikte hava sıcaklıklarında da oldukça düşüş yaşandı. Yurdun birçok bölgesini şiddetli yağışlar esir aldı. Sağanak, bazı illerde taşkınlara sebep oldu. Denizli'de dört gün arayla sel meydana geldi.

KÖPRÜDEN GEÇERKEN SELE KAPILDI

Samsun'da yağışlar can kaybına yol açtı. Ladik ilçesinde bazı dereler taştı, evlerin alt katlarını su bastı. Alıçlı Mahalesi'nde hayvanlarını köprüden geçirmek isteyen 65 yaşındaki Şükrü Köksal dengesini kaybederek sele kapıldı. Vatandaşların bulduğu Köksal'ın cenazesi köydeki evine getirildi.

HAYVANLARI ZOR KURTARDILAR

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde öğle saatlerinde başlayan yağış zaman zaman etkisini artırdı. Köseler, Kiziroğlu, Sarayözü, Dumanlı, Çal ve Pısacık köylerinde kuvvetli yağış sonrası derelerden taşan sular köydeki bazı ev, ahır ve arazilere doldu. Vatandaşlar ahırlardaki hayvanlarını güçlükle tahliye etti.

"10 DAKİKADA SEL BASTI"

Sarayözü Köyü Muhtarı Saniye Altun, sağanağın hayatı olumsuz etkilediğini belirterek "Kanalizasyon ve içme suyu hatları zarar gördü. 10 dakika içinde köyü sel bastı. Çok şükür can kaybımız yok, tek tesellimiz bu" dedi.

"FELAKETİ YAŞADIK"

Amasya-Erzincan kara yolunun Kışlacık köyü mevkii ulaşım kapandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu, vatandaşlar hızla akan suları endişeyle takip etti. Çift taraflı olarak trafiğe kapanan yolun yeniden ulaşıma açılması için bölgeye ekipler sevk edildi. Yağış sonrası ürünlerinin zarar gördüğünü belirten Ilıca Köyü Muhtarı Tekin Kılıç "Felaketi yaşadık. Dereler doldu, taştı. Sel geldi" dedi.

TARIM ARAZİLERİ SULAR ALTINDA

Çorum'da yağışlar bir haftadır sürüyor. Sungurlu ilçesine bağlı Hacı Musa köyünde yüzlerce dönüm ekili arazi zarar gördü. Sel sularına kapılan 2 büyükbaş da telef oldu.