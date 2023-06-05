İngiliz İstihbaratı Başkanı'ndan skandal 'Hakan Fidan' hatası
Eski MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kabinesine dahil oldu. Kabine'de Dışişleri Bakanı olarak yer alacak Findan'a birçok ülkeden tebrik mesajı geldi. İngiltere Dış İstihbarat Servisi MI6 Başkanı Richard Moore da dün açıklanan kabinede Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Hakan Fidan'ı sosyal medya üzerinden tebrik etti. Ancak Moore, Fidan'ı etiketlemek istersen skandal bir hata yaparak Fidan'a ait olmayan parody bir hesabı etiketledi.
Yeni Kabine'de Dışişleri Bakanı olarak yer alacak olan eski MİT Başkanı Hakan Fidan'a tekbik mesajları gelmeye devam ediyor. Fidan'ın yeni görevini kutlamak isteyen İngiltere Dış İstihbarat Servisi MI6 Başkanı Richard Moore, Fidan'a ait olmayan bir hesabı etiketledi.
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly ve İngiltere Dış İstihbarat Servisi MI6 Başkanı Richard Moore, dün açıklanan kabinede Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Hakan Fidan'ı sosyal medya üzerinden tebrik etti. Moore, tebrik mesajında Dışişleri Bakanı Fidan'a ait olmayan sahte hesabı etiketledi.
İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly ve İngiltere Dış İstihbarat Servisi MI6 Başkanı Richard Moore, sosyal medya hesapları üzerinden yayınladıkları mesajlar ile dün açıklanan kabinede Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Hakan Fidan'ı tebrik etti.
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Hakan Fidan'a tebrik telefonları bitmiyor
Cleverly mesajında, "Dr. Hakan Fidan'ı Türkiye'nin Dışişleri Bakanı olarak atanmasından dolayı tebrik ediyorum. İngiltere ve Türkiye, terör tehditleriyle mücadele ediyor ve NATO'da yan yana çalışıyor. Birlikte çalışmayı ve dostluğumuzu derinleştirmeyi dört gözle bekliyorum" dedi.
MI6 BAŞKANI MOORE, SAHTE HESABI GERÇEK SANDI
İngiltere'nin eski Türkiye Büyükelçisi MI6 Başkanı Moore ise, mesajında Bakan Fidan'a ait olduğunu sandığı sahte bir hesabı etiketleyerek, Türkçe olarak "Dost ve eski meslektaşıma yeni görevinde başarılar dilerim. Hayırlı olsun, bakanım!" yazdı. Moore, sahte bir hesabı mesajına etiketlediğini fark etmesinin ardından ise yine Türkçe olarak, "Hay aksi, bu utanç verici! Ama hesap bir parodi olsa bile iyi dileklerim gerçek!" dedi.
Dost ve eski meslektaşıma yeni görevinde başarılar dilerim. Hayırlı olsun, bakanım! @hakanfidan_tr https://t.co/3Jng7GkwVrRichard Moore (@ChiefMI6) June 4, 2023