Uzaktan ve kısmı çalışma imkanı artırılacak

Hükümet, ev kadınlarına emeklilikte destek sözü verirken 10 milyon çalışan kadının da yaşamını kolaylaştıracak yeni adımlar da atılacak. Hem çalışmak hem çocuğuyla ilgilenmek isteyen kadınlara uzaktan, kısmi çalışma imkanları artırılacak.

İş kurma ve geliştirme süreçlerini kolaylaştıracak, e-ticaret platformlarında yer almalarını teşvik edecek, finansman kaynaklarına erişim kolaylaştırılacak.

Çalışanların emzirme parasından gece çalışmaya, doğum yardımından iş göremezlik ödeneğine kadar birçok konuda sunulan imkanlar güçlendirilecek. Borçlanarak erken emeklilikten yararlanan annelere kolaylık sağlanacak. Çalışma koşulları hamileliği riske atmayacak şekilde düzenlenirken, periyodik kontroller konusunda her türlü kolaylık gösterilmeye devam edecek. Kamuda çalışan işçi, memur kadınlar muayene günlerinde ücretli izinli sayılırken, doğum iznine çıkan kadının primini devlet karşılıyor.

Yılın başında emzirme ödeneği 520 liraya çıkarken, doğum iznindeki kadınların primini devlet karşılıyor. Üç çocuğu olan 6 yıl erken emekli olurken, ilk çocuk için 400, ikincisi için 500, üçüncü ve diğerleri için de 600 lira ödeniyor. Çalışan kadınların sosyal güvenlik haklarına ilişkin merak edilen soruların yanıtları şöyle:

Analık sigortası kapsamında hangi ödemeler yapılıyor?

Gebeliğin başladığı tarihten itibaren doğumdan sonraki ilk 8 haftalık, çoğul gebelikte ilk 10 haftalık süreye kadar "gebelik, analık haliyle ilgili rahatsızlık, engellilik halleri" analık hali kabul ediliyor. Analık sigortasından sigortalıya, geçici iş göremezlik ödeneği, emzirme ödeneği ödeniyor.

Emzirme ödeneği kimlere verilir?

Emzirme ödeneği (süt parası), doğum yapması halinde sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması halinde sigortalı erkeğe verilir. Ayrıca hizmet akdine tabi ya da kendi adına yaptıkları çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadına, erkeğin sigortalı olmayan eşine ödenir. Bu yıl için emzirme ödeneği 520 lira olarak belirlendi.

Prim borcu olan emzirme ödeneği alabilir mi?

Genel sağlık sigortası primi dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması zorunluluğu bulunuyor. Doğumun canlı gerçekleşmiş olması da koşullar arasında yer alıyor. Emzirme ödeneğine hak kazanıp sigortalılığı bitenler bu tarihten itibaren 300 gün içinde çocukları doğarsa doğumdan önceki 15 ay içinde en az 120 gün prim ödenmiş olması şartıyla emzirme ödeneği alabilecek.

Boşanma halinde yeniden aylık emzirme bağlanır mı?

Evlenme ödeneği alan kız çocukları boşandıkları takdirde, bu kişilere hak sahipliğinden doğan gelir ve aylığı tekrar bağlanır. Evlenme ödeneğini aldıkları tarihten itibaren iki yıl içinde boşanırlarsa, bu iki yıllık sürede gelir ya da aylık bağlanmaz, iki yıllık süre dolduktan sonra aylığa tekrar hak kazanırlar.

Ev hizmetlerinde çalışanlar analık sigortasından yararlanabilir mi?

Ev hizmetlerinde çalışanlardan ay içinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 gün ve daha fazla olanlar analık sigortası kapsamında yer alıyor. Sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçilerini de kapsıyor.

Evlenme ödeneğinden kimler yararlanabilir?

Evlenme ödeneğinden (çeyiz parası) ilk defa Ekim 2008'den sonra çalışmaya başlayanlar yararlanabilir. Çeyiz parası aylık alırken evlenen kız çocuklarına aylığının 2 yıllık tutarı kadar ödenir. Hak sahibi kız çocuğunun bir dilekçe ile Kuruma başvurması gerekir. Evlenme tarihi nüfus kütüğüne işlenmemişse, dilekçeyle beraber evlenme cüzdanının bir örneğinin de Kuruma verilmesi gerekiyor.

HAZAL ATEŞ