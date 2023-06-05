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Karadeniz'de 30 kuyu daha açılacak

Enerjinin dümenine geçen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın bakanlık süresince Türkiye enerjide tam bağımsızlık yolunda emin adımlarla ilerleyecek. Türkiye'nin enerji alanında başlattığı Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi gibi dev projeler kaldığı yerden devam edeceği gibi karada ve denizlerdeki petrol ve doğalgaz aramaları da hız kazanacak.

Haber Giriş : 05 Haziran 2023 07:55, Son Güncelleme : 05 Haziran 2023 07:56
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Karadeniz'de 30 kuyu daha açılacak

ÇALIŞMALAR YOĞUNLAŞTI

Mevcutta hidrokarbon aramacılığı çalışmaları Karadeniz'de yoğunlaşırken, Sakarya Gaz Sahası'nda projenin ilk fazı için deniz altında 10 kuyu açıldı. İkinci fazda ise 30 kuyu daha açılması planlanıyor. Projede deniz enerji filosundan Fatih, Yavuz ve Kanuni sondaj gemilerinin yanı sıra birçok destek gemisi görev yapıyor. Öte yandan Karadeniz'de sismik arama çalışmaları da kesintisiz sürüyor. Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi, Ünye-3B Projesi kapsamında Karadeniz'deki veri toplama çalışmalarına devam ediyor.

Akdeniz'de de hummalı çalışmalar sürüyor. Akdeniz'deki ilk görev yeri olan Yörükler-1 kuyusundaki çalışmalarının ardından Aralık ayında Taşucu-1 kuyusunda arama faaliyetlerine başlayan Abdülhamid Han Sondaj Gemisi, Taşucu-1 civarlarında arama ve sondaj faaliyetlerine devam ediyor. Karadeniz'deki gibi, Akdeniz'de de sismik araştırma çalışmaları yürütülüyor. Bu çerçevede, Oruç Reis araştırma gemisi Doğu Akdeniz'deki Belek- 3B çalışması kapsamında sismik araştırma faaliyetleri yürütüyor.

Karada da petrol arama çalışmaları devam ediyor. Şırnak'taki Şehit Aybüke Yalçın ile Şehit Esma Çevik petrol sahalarında çalışmalar devam ediyor. Şehit Aybüke Yalçın sahasında günlük 6-7 bin varil, Şehit Esma Çevik sahasında da günlük 9-10 bin varil üretim devam ediyor. Buraların yanı sıra Rize ve Ordu'da yakın zamanda sismik arama faaliyetlerine başlanması bekleniyor.

BARIŞ ŞİMŞEK

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