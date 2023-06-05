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Yeni dönemin ilk kabine toplantısı yarın yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yeni kabinesini açıkladı. Bakanlar, devir teslim törenlerini bugün tamamlayacak. Yarın da ilk kabine toplantısı gerçekleştirilecek. Toplantıda ekonomi ve terörle mücadele başlıklarının öne çıkması bekleniyor.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 05 Haziran 2023 08:16, Son Güncelleme : 05 Haziran 2023 08:18
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Yeni dönemin ilk kabine toplantısı yarın yapılacak

28 Mayıs seçimlerinin ardından yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz gün yeni kabinesini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine'yi açıkladı

İşte yeni kabine:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Cevdet Yılmaz

Adalet Bakanı: Yılmaz Tunç

Aile ve Sosyal Hİzmetler Bakanı: Mahinur Özdemir Göktaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Vedat Işıkhan

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı: Mehmet Özhaseki

Dışişleri Bakanı: Hakan Fidan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Alparslan Bayraktar

Gençlik ve Spor Bakanı: Osman Aşkın Bak

Hazine ve Maliye Bakanı: Mehmet Şimşek

İçişleri Bakanı: Ali Yerlikaya

Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Nuri Ersoy

Milli Eğitim Bakanı: Yusuf Tekin

Milli Savunma Bakanı: Yaşar Güler

Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca

Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mehmet Fatih Kacır

Tarım ve Orman Bakanı: İbrahim Yumaklı

Ticaret Bakanı: Ömer Bolat

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Abdulkadir Uraloğlu

Kabinede devir teslim bugün tamamlanacak

Kabinenin yeni üyeleri görevlerini eski bakanlardan devralarak mesaiye başladı. Dün 8 bakanın devir teslim törenleri yapıldı. Bugün de 7 bakanın devir teslim törenleri yapılacak.

Bakanlıklarda devir teslim töreni

İlk kabinenin gündeminde neler var?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni Bakanlar ile 6 Haziran Salı günü (yarın) bir araya gelecek. İlk kabine toplantısında ekonomi ve terörle mücadele başta olmak üzere yeni dönemin yeni yol haritasının ele alınması bekleniyor.

Ayrıca taşerona kadro, deprem bölgesi konutlarının yanı sıra seçim vaadi olarak açıklanan ev hanımlarına emeklilik, gençlere vergisiz telefon ve faizsiz evlilik kredisi gibi konuların masada olacağı düşünülüyor.

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