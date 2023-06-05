Üç ilde de okullar şiddetli yağış nedeniyle tatil edildi

Meteorolojinin "turuncu kod" uyarısında bulunduğu Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde geceden itibaren etkili olan şiddetli yağışlar İnebolu ilçesinin merkezinden geçen İnebolu Çayı'nı taşma noktasına getirdi.

İnebolu Çayı'nın taşma tehlikesi nedeniyle Karayolları, DSİ, İnebolu Belediyesi ve Özel İdare ekipleri gece boyunca dere kenarlarında önlem aldı. Sel suları dere kenarlarında hasara neden oldu.

Okullar tatil edildi

Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilçeye AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. İlçedeki tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

"Alt katta oturanlar üst kata çıksın"

İnebolu Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, AA muhabirine, dün akşamdan bu yana şiddetli yağışla karşı karşıya kaldıklarını belirtti. Vatandaşlardan duyarlı olmalarını isteyen Baycar, "Tedbir olarak da vatandaşlarımızın muhakkak duyarlı olması, alt katlarda oturan vatandaşlarımızın üst katlara çıkması, işi olmayan vatandaşlarımızın dere kenarında bulunmamasını rica ediyoruz. Okullarımızı pazartesi itibariyle tatil ettik. Özellikle dere kenarındaki iş yerlerimizin de tehlike geçene kadar açılmamasını özellikle istirham ediyorum. İnşallah tedbirlerimizle beraber bu afeti herhangi bir sıkıntı olmadan atlatacağız." diye konuştu.

Sinop'ta sağanak nedeniyle iki ilçede taşımalı eğitime ara verildi

Sinop'ta etkili olan sağanak nedeniyle iki ilçede taşımalı eğitime ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde sağanağın bugün öğle saatlerine kadar devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Kuvvetli ve gök gürültülü sağanak nedeniyle yarın Ayancık ve Türkeli ilçelerinde tedbir amaçlı olarak taşımalı eğitime ara verildiği ifade edilen açıklamada, Erfelek Tatlıca Şelaleleri Tabiat Parkı'nın da yarın için ziyarete kapatıldığı bildirildi.

Samsun'da bir kişi sel sularına kapıldı

Samsun'un Ladik ilçesinde sele kapılan kişi yaşamını yitirdi. İlçede etkili olan sağanakta bazı dereler taştı, evlerin alt katlarını su bastı.

Samsun'da okullar tatil edildi

Sağanak nedeniyle Samsun'un Ladik ilçesinde eğitime bir gün ara verildi. Ladik Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, ilçede şiddetli yağışın etkisini sürdürdüğü, yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı önleyici tedbir olarak 5 Haziran Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün ara verildiği duyuruldu.

Amasya'da sağanak nedeniyle gölet taştı, sokaklar dereye döndü

Amasya'nın Suluova ilçesinde kuvvetli sağanak nedeniyle dolan Oğulbağı göletinden taşan sular bir mahallenin sokaklarını dereye dönüştürdü.