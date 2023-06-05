Milli Eğitim Bakanı'ndan 'ilk mesai' paylaşımı
Milli Eğitim Bakanlığına yeni atanan ve dün görevi devralan Yusuf Tekin, bugün sosyal medyadan ilk mesai günü paylaşımında bulundu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Haziran 2023 08:30, Son Güncelleme : 05 Haziran 2023 09:20
Bakan Tekin'in paylaşımı şu şekilde:
İlk çalışma günümüze Bakanlık merkez teşkilatı birim amirleri ile başladık. Allah utandıracak işler yaptırmasın.
İlk çalışma günümüze Bakanlık merkez teşkilatı birim amirleri ile başladık. Allah utandıracak işler yaptırmasın.Yusuf Tekin (@Yusuf__Tekin) June 5, 2023