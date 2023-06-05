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Dolar günü rekorla kapattı: 21,25 TL

Haftanın ilk iş gününe rekorla başlayan dolar, günü 21,25 TL'den tamamladı. Geçen haftayı 20,92 liradan tamamlayan dolar kuru, 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turundan önce 20 liranın altındaydı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Haziran 2023 17:40, Son Güncelleme : 05 Haziran 2023 17:41
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Dolar günü rekorla kapattı: 21,25 TL

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

CUMAPAZARTESİ
İSTANBULAlışSatışAlışSatış
ABD Doları20,884020,885021,252021,2530
Avro22,445022,446022,775022,7760
Sterlin26,357026,490026,255026,3860
İsviçre Frangı23,194023,310023,345023,4620
ANKARA
ABD Doları20,854020,934021,222021,3020
Avro22,405022,485022,735022,8150
Sterlin26,297026,507026,195026,4050

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