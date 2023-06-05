Dolar günü rekorla kapattı: 21,25 TL
Haftanın ilk iş gününe rekorla başlayan dolar, günü 21,25 TL'den tamamladı. Geçen haftayı 20,92 liradan tamamlayan dolar kuru, 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turundan önce 20 liranın altındaydı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Haziran 2023 17:40, Son Güncelleme : 05 Haziran 2023 17:41
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|20,8840
|20,8850
|21,2520
|21,2530
|Avro
|22,4450
|22,4460
|22,7750
|22,7760
|Sterlin
|26,3570
|26,4900
|26,2550
|26,3860
|İsviçre Frangı
|23,1940
|23,3100
|23,3450
|23,4620
|ANKARA
|ABD Doları
|20,8540
|20,9340
|21,2220
|21,3020
|Avro
|22,4050
|22,4850
|22,7350
|22,8150
|Sterlin
|26,2970
|26,5070
|26,1950
|26,4050