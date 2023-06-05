Dursun Özbek'ten Icardi açıklaması

Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe'yi sahasında 3-0 yenen Galatasaray, derbinin ardından düzenlenen törenle şampiyonluk kupasını aldı.

Törenden sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, "Çok güzel bir maç oynandı. Cumhuriyet'in 100. yılında Galatasaray Spor Kulübü, birlik ve bütünlük içinde nakış nakış işleyerek Süper Lig şampiyonu oldu. Her maçında büyük emek vardı. Oyuncularıma, teknik kadroma, büyük taraftarıma, camiama, yönetim kuruluma, genel kurula teşekkür ediyorum. Onlar bize inandı, bizi destekledi. Bu mutlu güne hep birlikte ulaştık." diye konuştu.

Geçen sezonu 13. bitirdiklerini hatırlatan Özbek, şunları kaydetti:

"Geçen sezonki sıralama, Galatasaray'a yakışmayan bir sonuçtu. Hiç kimse bizden böyle bir sonuca gideceğimizi beklemiyordu. Zaten rakiplerimizin şaşkınlığı ve kabul edememesi buradan geliyor. 'Geçen sezon 13. olan takım, nasıl oluyor da şampiyonluğa ulaşıyor?' diye düşünüyorlar. Yepyeni bir takım kurduk, yeni bir antrenör getirdik. Camiasından büyük destek alan bir yönetim kurulu vardı. İşin içine sevgi ve inanmak girince, tek yumruk olduğumuz zaman bu sonuçlar kaçınılmaz oluyor. Herkesi tebrik ediyorum. Şampiyonluğun tadını çıkarmamız lazım. Önümüzde zor bir transfer sezonu gelecek. Ardından da UEFA Şampiyonlar Ligi'ne girmek için elimizden geleni yapacağız."

Ligde Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki ikincilik yarışına değinen Özbek, "Bugün ikincinin kim olacağını tayin ettik." dedi.