Konya'da silahlı kavga: 7'si polis 11 kişi yaralandı
Konya'da bir iş yerinde iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Silahların konuştuğu kavgada aralarında polislerinde bulunduğu 12 kişi yaralanırken 6 kişi gözaltına alındı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Haziran 2023 09:50, Son Güncelleme : 05 Haziran 2023 10:39
Konya'da gece saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı bilgiye göre Ereğli ilçesinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü ve silahların konuştuğu kavgada Sadettin K., Mehmet Ü., İlker T. ve Özkan T. silahla vurularak yaralandı.
OLAYA MÜDAHALE EDEN POLİSE SALDIRI
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler kavgayı ayırmaya çalışırken saldırıya uğradı. 8 polis memurunun vücudunun farklı noktalarından yaralandığı kavgada ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri 6 kişiyi gözaltına alırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.