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Türkiye'de yabancılar suç makinası oldu: Rakamlar endişe verici!

Adalet Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, 2022 yılı sonunda Ceza İnfaz Kurumları'nda bulunan yabancı uyruklu kişi sayısı Türkiye'nin yabancılar için bir suç cennetine dönüştüğünü gösterdi. Cezaevlerindeki yabancı uyruklu kişilerin oranı toplam cezaevi nüfusuna göre yüzde 4,4 olarak gerçekleşti

Kaynak : Milli Gazete
Haber Giriş : 05 Haziran 2023 09:58, Son Güncelleme : 05 Haziran 2023 09:59
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Türkiye'de yabancılar suç makinası oldu: Rakamlar endişe verici!

Ceza İnfaz Kurumları'ndaki toplam tutuklu ve hükümlü nüfusu 2022 sonunda 341 bin 294 kişiye ulaştı. Bu nüfusun 298 bin 952'si tutuklulardan, 42 bin 342'si ise hükümlülerden oluşuyordu.

Özellikle dikkat çeken nokta, cezaevlerindeki yabancı uyruklu kişilerin oranının yüksek olmasıydı. 2016 yılında cezaevlerindeki yabancı uyrukluların toplam nüfusa oranı yüzde 2,2 iken, 2022 sonunda bu oran yüzde 4,4'e yükseldi. Aynı dönemde cezaevlerindeki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının oranı ise düştü. 2016 yılında yüzde 97,8 olan Türkiye vatandaşlarının cezaevi nüfusundaki oranı, 2022'de yüzde 95,6'ya geriledi.

Yabancı uyruklu hükümlü sayısının da artış gösterdiği görüldü. 2016 yılında 4 bin 442 olan yabancı uyruklu hükümlü sayısı, yıllar içinde sürekli olarak arttı. 2022'de bu sayı 15 bin 28'e ulaştı.

Türkiye'nin ceza infaz kurumlarında bulunan yabancı uyruklu kişilerin sayısındaki artış, ülkenin sınır güvenliği konusundaki zafiyeti akıllara getirdi. Yetkililer, yabancı uyruklu kişilerin cezaevlerindeki nüfus oranının artmasıyla ilgili olarak daha etkin önlemler alınması gerektiğini belirtiyor.

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