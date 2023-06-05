'Enflasyondaki düşüş piyasaya yansımıyor...Gündemimiz memur maaşı'

Ali Yalçın'ın açıklaması şu şekilde:



ÖNCELİKLİ GÜNDEMİMİZ TEMMUZ AYINDA YAPILACAK MAAŞ DÜZENLEMESİDİR

TÜİK verilerine göre Mayıs ayı enflasyon rakamı %0,04 olarak açıklandı. Yıllık enflasyon %39,59, Ocak-Mayıs enflasyonu %15,26 ve enflasyon farkı %6,72 olarak gerçekleşti. Yıllık ve aylık bazda enflasyon verilerinde yaşanan büyük orandaki düşüş, piyasalardaki fiyatlara yansımıyor.

TÜİK rakamlarında ve maliyetlerde artış olmamasına rağmen piyasa fiyatlarındaki artış alım gücünü ciddi şekilde düşürüyor. Ocak ayından itibaren maaş/ücretlerin aynı seviyede devam etmesi, bütün sabit gelirlilerin dikkatini çekiyor. Önceliğimiz Temmuz ayında en düşük memur maaşının 22 Bin TL seviyesine çıkması için yapılacak düzenlemedir.

Öte yandan, enflasyonun en yoğun hissedildiği ve gelirin büyük bir bölümünü kapsayan alan ise kira tutarları. Başta büyükşehirlerde ve yaz sezonunun gelmesiyle kıyı şehirlerinde artan kiralar, kamu görevlilerinin başka illere/bölgelere zorunlu tayinine neden olmaktadır. Kamu görevlilerine kira yardımı yapılmasına dair teklifimizin görülmesi değerli; koruma kalkanının hayata geçirilerek uygulanması bu anlamda önemlidir. Enflasyonun çok daha üzerinde gerçekleşen kira artışları krize dönüşmemeli, zaman kaybedilmeden uygulama hayata geçirilmelidir.

Yaşanılan kriz sadece ülkemizde değil dünyanın tamamında; talepte daralmalar, ekonomide sarsılmalar, fiyatlarda yükselişler, piyasalarda küçülmeler ve en önemlisi işsizlik rakamlarında artışlara neden oluyor.

Bütün bu tehditlere ve özellikle işsizliğe karşı alınan önlemlerin, emeği-ekmeği korumaya yönelik olduğunu görüyor ve biliyor, sorunlara çözüm üretme noktasında, emeğin temsilcileriyle paydaş kararlar alınmasını son derece önemli buluyoruz.

Bu çerçevede, Memur-Sen olarak en başından beri kamu görevlilerinin kayıplarını ve bozulan gelir dağılımını, yüksek sesle dile getirdik ve iş barışının sağlanması için gereken adımın zaman kaybedilmeden atılmasını gündemden düşürmedik.



Haklı ve kararlı talebimiz görüldü.

En düşük kamu görevlisi maaşı/ücreti Temmuz ayında net 22 Bin TL olacak. Fakat yapılacak artışın nasıl olacağına yönelik hem kamu görevlilerinin hem de emeklilerinin tereddütleri halen devam ediyor.

Düzenleme, gerek yüzdelik gerek seyyanen olmak üzere adil olmalı, açılan makası daraltmalı, bozulan hiyerarşik yapıyı onarmalı, toplu sözleşme masasının yükünü artırmamalıdır. Daha büyük sorunlara yol açmamak için kesinlikle sosyal diyalog artırılmalı, toplu sözleşme kültürüne ağırlık verilmelidir.

Diğer taraftan, 1. Dereceye gelmiş 470 Bin kamu görevlisine 3600 Ek Gösterge müjdesi de Memur-Sen'in teklifi, mücadelesi ve kararlı duruşuyla netlik kazanmıştır. Meclis açılır açılmaz ilk iş, bu düzenlemenin akıllarda soru işareti bırakmayacak şekilde tamamlanmasıdır.

Memur-Sen ailesinin her bir ferdi, bu süreçte verilen mücadelenin ve kazanımın baş aktörüdür.

Memur-Sen olarak, önümüzdeki 7. Dönem Toplu Sözleşme sürecinin önemini biliyor; masa dışında yapılan düzenlemelerin, sistemin bütün olarak görülmesini engellediğini, ince ayarların/doğru kararların, etraflıca tartışılmayan sorunların başka problemlere sebebiyet verdiğini, her süreçte dile getiriyoruz.

Bu bilinçle, her bir üyemizin talebini alacak, etraflıca tartışacak, doğru/adil tekliflerle 7.Dönem Toplu Sözleşme masasına gideceğiz.