Haziran ayı kira artış oranı belli oldu

Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte haziran ayı kira artış oranları merak edilmeye başladı. Haziran ayı kira artış oranı normal şartlarda TÜFE'nin 12 aylık ortalaması baz alınarak belirlenecekti fakat hükümet tarafından getirilen kira zammı sınırlandırmasıyla birlikte haziran ayında yapılacak artış oranı belli oldu. Peki, haziran kira zammı ne kadar, kaç TL?

KİRA ZAMLARINA 2023 TEMMUZ'A KADAR SINIRLAMA

HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

Normal şartlarda TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranları, hükümet tarafından getirilen uygulama sonrasında yüzde 25'le sınırlandırılmıştı.

Buna göre; 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25'in üzerinde zam yapılamayacak.

Yüzde 25'lik zam sınırı sadece konut için geçerli olacak. İşyeri kiraları için böyle bir sınır bulunmuyor.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm, Adalet Komisyonu'nda Borçlar Kanunu'na eklenecek. Böylelikle konut kiralarında bir yıl süreyle bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde artış yapılabilme imkanı getiriliyor" demişti.

HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

Mevcut Kira Bedeli: 8 bin TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Haziran 2023

Girdiğiniz Artış Oranı: %25

Kira Artış Tutarı: 2000 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 10 bin TL

12 AYLIK TÜFE'YE GÖRE KİRA ZAMMI HESAPLANSAYDI

Mevcut Kira Bedeli:8 bin TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Haziran 2023

Girdiğiniz Artış Oranı: %63,72

Kira Artış Tutarı: 5 bin 97 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 13 bin 97 TL