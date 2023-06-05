Bakan Yusuf Tekin, ilk toplantısını gerçekleştirdi
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, birim amirleriyle ilk toplantısını gerçekleştirdi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Haziran 2023 11:06, Son Güncelleme : 05 Haziran 2023 11:15
BAKAN TEKİN, İLK TOPLANTISINI YAPTIMilli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, birim amirleriyle ilk toplantısını gerçekleştirdi.
Milli Eğitim Bakanlığı görevine başlayan Yusuf Tekin, Bakanlıktaki ilk birim amirleri toplantısını yaptı.
Tekin, toplantıda birim amirleriyle tanıştıktan sonra genel müdürlüklerin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi aldı.