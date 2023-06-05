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Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi, hayatını kaybetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Haziran 2023 11:16, Son Güncelleme : 05 Haziran 2023 11:17
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Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Devteşti Mahallesi'nde İhsan Diş (22), aralarında husumet bulunduğu iddia edilen F.A'nın silahlı saldırısı sonucu ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Diş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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