Memurların maaş artışında nasıl bir yöntem izlenecek?
Memurların maaş artışında nasıl bir yöntem izlenecek?
Tekirdağ BB'deki 'depremzede' soruşturmasında 3 yönetici görevinden uzaklaştırıldı
Tekirdağ BB'deki 'depremzede' soruşturmasında 3 yönetici görevinden uzaklaştırıldı
Bakan Şimşek, MB için önerdiği Gaye Erkan ile görüştü
Bakan Şimşek, MB için önerdiği Gaye Erkan ile görüştü
TBMM, 30. Başkanı'nı seçecek
TBMM, 30. Başkanı'nı seçecek
CHP'de yeni MYK üyeleri belli oldu
CHP'de yeni MYK üyeleri belli oldu
Bakan Işıkhan: Önceliğimiz çalışanın refahı olacak
Bakan Işıkhan: Önceliğimiz çalışanın refahı olacak
Ekonomi yönetiminin 5 yıllık ajandasında neler var?
Ekonomi yönetiminin 5 yıllık ajandasında neler var?
Amasya'da selde kaybolan iki kişiden birinin cesedi bulundu
Amasya'da selde kaybolan iki kişiden birinin cesedi bulundu
Dış politikada yeni rota: Ankara güç odağı olabilir
Dış politikada yeni rota: Ankara güç odağı olabilir
Bakan Yusuf Tekin, ilk toplantısını gerçekleştirdi
Bakan Yusuf Tekin, ilk toplantısını gerçekleştirdi
Yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan enflasyon mesajı
Yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan enflasyon mesajı
Haziran ayı kira artış oranı belli oldu
Haziran ayı kira artış oranı belli oldu
Bakanlık haberini önceden aldılar
Bakanlık haberini önceden aldılar
TBMM'de yeni başkan seçimi ne zaman yapılacak?
TBMM'de yeni başkan seçimi ne zaman yapılacak?
Milli Eğitim Bakanı'ndan 'ilk mesai' paylaşımı
Milli Eğitim Bakanı'ndan 'ilk mesai' paylaşımı
Üç ilde de okullar şiddetli yağış nedeniyle tatil edildi
Üç ilde de okullar şiddetli yağış nedeniyle tatil edildi
Emekliye kademeli zam geliyor
Emekliye kademeli zam geliyor
Yeni dönemin ilk kabine toplantısı yarın yapılacak
Yeni dönemin ilk kabine toplantısı yarın yapılacak
Maaş zammı için belirleyici olan enflasyon verisi bugün açıklanıyor
Maaş zammı için belirleyici olan enflasyon verisi bugün açıklanıyor
Mehmet Şimşek'ten refahı artırma sözü: Önünde 8 kritik konu var
Mehmet Şimşek'ten refahı artırma sözü: Önünde 8 kritik konu var
Türk askeri Kosova'da 'denge'yi koruyacak
Türk askeri Kosova'da 'denge'yi koruyacak
Tüm tapu işlemleri artık noterlerde yapılacak. Peki sistem nasıl işleyecek?
Tüm tapu işlemleri artık noterlerde yapılacak. Peki sistem nasıl işleyecek?
Bakan Nebati görevi devrederken 'Oh' çekti
Bakan Nebati görevi devrederken 'Oh' çekti
Galatasaray 3-0 Fenerbahçe (Derbi sonucu)
Galatasaray 3-0 Fenerbahçe (Derbi sonucu)
Aksaray'daki kazada acı tesedüf
Aksaray'daki kazada acı tesedüf
Kurbanlık hayvan fiyatları belli oldu
Kurbanlık hayvan fiyatları belli oldu
Yeni Adalet Bakanı Tunç'tan 'anayasa' açıklaması
Yeni Adalet Bakanı Tunç'tan 'anayasa' açıklaması
'Aşırı fiyat artışlarını kaldırmaya odaklanacağız'
'Aşırı fiyat artışlarını kaldırmaya odaklanacağız'
Resmi Gazete'de iki önemli atama kararı yayınlanabilir
Resmi Gazete'de iki önemli atama kararı yayınlanabilir
Ankara'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı
Ankara'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı
Ana sayfaHaberler Yerel Haberler

Amasya'da selde kaybolan iki kişiden birinin cesedi bulundu

Amasya'da yaşanan sel felaketinde kaybolan iki kişiden birinin cansız bedeni bulundu. Bir çocuk annesi kadını arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Haziran 2023 13:28, Son Güncelleme : 05 Haziran 2023 16:35
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Amasya'da sel sularına kapılan 2 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı.

Merkeze bağlı Kızılkışlacık köyüne pikniğe giden Murat Ekşi, Zilal Şahin ve eşi Serkan Şahin 05 AAD 046 plakalı otomobille sel sularına kapıldı.

Serkan Şahin, kendi imkanlarıyla araçtan kurtuldu, Murat Ekşi ve Zilal Şahin araçla birlikte kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

AFAD, jandarma, özel idare ve Samsun Jandarma Komutanlığı su altı arama kurtarma ekiplerince arama çalışması yapıldı.

Su altı arama kurtarma ekipleri Murat Ekşi'nin cansız bedenini yaklaşık 150 metre uzaklıktaki sulama göletinde buldu.

Zilal Şahin'i arama çalışmaları sürüyor.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD Başkanlığının yaptığı uyarılara paralel olarak Amasya genelinde yaşanan ve yer yer metrekarede 40 kilogramı aşan yoğun yağışlar alındığı söyledi.

Yağışlar sonucu kent genelinde ani taşkınlar yaşandığını anlatan Masatlı, şöyle devam etti:

"Merkez ilçemize bağlı Kızılkışlacık köyümüzde, piknik için bulunan Murat Ekşi, Zilal Şahin ve Serkan Şahin adlı vatandaşlarımız araçlarıyla birlikte sel sularına kapılmış, Serkan Şahin selden kendi imkanlarıyla kurtulmuştur. Yapılan ihbar üzerine bölgeye AFAD, Jandarma, İl Özel İdaresi ve DSİ ekipleri sevk edilmiş olup, Sabahın erken saatlerinde ise bizzat şahsımın nezaretinde içinde Samsun İl Jandarma Komutanlığı su altı arama ve kurtarma ekiplerinin de yer aldığı AFAD, Jandarma, İl Özel İdaresi ve DSİ ekiplerince çalışmalara tekrar başlanmış ve bu çalışmalar sonucu Murat Ekşi adlı vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ise başsağlığı diliyorum. Zilal Şahin adlı vatandaşımızı bulmak için ekiplerimizin yoğun arama çalışmaları halihazırda sürmektedir." dedi.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün haftalık hava tahminleri göz önünde bulundurularak, önümüzdeki 5 gün boyunca il genelindeki bazı bölgelerde yer yer yoğun ve sağanak yağışlar beklendiğini aktaran Şahin, "Halkımızca su baskını, sel, yıldırım düşmesi, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunmasını önemle rica ediyoruz." dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber