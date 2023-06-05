Amasya'yı sel vurdu: İki kişi kayıp

Merkeze bağlı Kızılkışlacık köyüne pikniğe giden Murat Ekşi, Zilal Şahin ve eşi Serkan Şahin, otomobille sel sularına kapıldı.

Serkan Şahin, kendi imkanlarıyla araçtan kurtuldu, Murat Ekşi ve Zilal Şahin araçla birlikte kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Henüz kayıp kişilere ait bir ize rastlanmazken AFAD, jandarma, özel idare ve Samsun Emniyet Müdürlüğü su altı arama ekiplerince arama çalışmaları sürüyor.