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Yeni Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, görevi Fatih Dönmez'den devraldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda devir teslim töreni gerçekleşti. Yeni Bakan Alparslan Bayraktar, görevi Fatih Dönmez'den devraldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Haziran 2023 11:31, Son Güncelleme : 05 Haziran 2023 11:33
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Yeni Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, görevi Fatih Dönmez'den devraldı

2018-2023 arasında Fatih Dönmez'in yardımcılığını yapan Bayraktar, "Birçok yapısal anlamda çok büyük dönüşüm gerçekleştirdik. Bir taraftan bakanımızın ifade ettiği gibi artan enerji talebini karşılarken diğer taraftan dışa bağımlılığı düşürmeye gayret ettik. Milli enerji ve maden politikasıyla piyasa hedeflerini ortaya koymuştuk. Enerji sektöründe yaşanan küresel enerji krizi, pandemi, ham madde fiyatları, daralan finansal piyasalar ve savaşla büyük imtihanlardan sınamalardan başarıyla geçtik. Yenilenebilirden nükleer enerjiye, madencilik sektörüne, elektrik doğal gaz altyapı projelerine kadar sizden devraldığımız bayrağı daha ileri taşımanın gayreti içinde olacağız. İnanıyorum ki bu sayesinde bölgesinde enerji alanında büyük aktör olan Türkiye'nin rolünü güçlü hale getireceğiz. Cumhurbaşkanımıza ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu ve bize verdiği destekten dolayı şükranlarımı arz ediyorum. Sayın Berat Albayrak ve Bakan Dönmez'e teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Eski Bakan Dönmez ise "Madencilikte rekorla geçen bir dönem oldu. İhracatımızı 6,5 milyar dolara çıkarmış olduk. Cevherden mücevhere giden strateji belirleyerek katma değerli ürünlerin üretimini gerçekleştirmiş olduk. Bayrağı bugün kendisine teslim ediyorum" değerlendirmesini yaptı.

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