Çadır kentte YKS'ye hazırlanan öğrenciler başarılı olacaklarına inanıyor

Amasya'yı sel vurdu: İki kişi kayıp
Amasya'yı sel vurdu: İki kişi kayıp
Bakan Yusuf Tekin, ilk toplantısını gerçekleştirdi
Bakan Yusuf Tekin, ilk toplantısını gerçekleştirdi
Yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan enflasyon mesajı
Yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan enflasyon mesajı
Haziran ayı kira artış oranı belli oldu
Haziran ayı kira artış oranı belli oldu
Bakanlık haberini önceden aldılar
Bakanlık haberini önceden aldılar
TBMM'de yeni başkan seçimi ne zaman yapılacak?
TBMM'de yeni başkan seçimi ne zaman yapılacak?
Milli Eğitim Bakanı'ndan 'ilk mesai' paylaşımı
Milli Eğitim Bakanı'ndan 'ilk mesai' paylaşımı
Üç ilde de okullar şiddetli yağış nedeniyle tatil edildi
Üç ilde de okullar şiddetli yağış nedeniyle tatil edildi
Emekliye kademeli zam geliyor
Emekliye kademeli zam geliyor
Yeni dönemin ilk kabine toplantısı yarın yapılacak
Yeni dönemin ilk kabine toplantısı yarın yapılacak
Maaş zammı için belirleyici olan enflasyon verisi bugün açıklanıyor
Maaş zammı için belirleyici olan enflasyon verisi bugün açıklanıyor
Mehmet Şimşek'ten refahı artırma sözü: Önünde 8 kritik konu var
Mehmet Şimşek'ten refahı artırma sözü: Önünde 8 kritik konu var
Türk askeri Kosova'da 'denge'yi koruyacak
Türk askeri Kosova'da 'denge'yi koruyacak
Tüm tapu işlemleri artık noterlerde yapılacak. Peki sistem nasıl işleyecek?
Tüm tapu işlemleri artık noterlerde yapılacak. Peki sistem nasıl işleyecek?
Bakan Nebati görevi devrederken 'Oh' çekti
Bakan Nebati görevi devrederken 'Oh' çekti
Galatasaray 3-0 Fenerbahçe (Derbi sonucu)
Galatasaray 3-0 Fenerbahçe (Derbi sonucu)
Aksaray'daki kazada acı tesedüf
Aksaray'daki kazada acı tesedüf
Kurbanlık hayvan fiyatları belli oldu
Kurbanlık hayvan fiyatları belli oldu
Yeni Adalet Bakanı Tunç'tan 'anayasa' açıklaması
Yeni Adalet Bakanı Tunç'tan 'anayasa' açıklaması
'Aşırı fiyat artışlarını kaldırmaya odaklanacağız'
'Aşırı fiyat artışlarını kaldırmaya odaklanacağız'
Resmi Gazete'de iki önemli atama kararı yayınlanabilir
Resmi Gazete'de iki önemli atama kararı yayınlanabilir
Ankara'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı
Ankara'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesindeki 5 önemli isim: Dış basının odak noktası
Cumhurbaşkanlığı Kabinesindeki 5 önemli isim: Dış basının odak noktası
TBMM'nin 30. Başkanı bu hafta seçilecek
TBMM'nin 30. Başkanı bu hafta seçilecek
Bakanlıklarda devir teslim başladı
Bakanlıklarda devir teslim başladı
Selin çökerttiği bölüme yaklaşan treni, vatandaşlar son anda durdurdu
Selin çökerttiği bölüme yaklaşan treni, vatandaşlar son anda durdurdu
Yerel mahkemedeki hakim, bu sefer üst mahkemede karşılarına çıktı
Yerel mahkemedeki hakim, bu sefer üst mahkemede karşılarına çıktı
Yeni TBMM mesaiye başlıyor: İşte bu haftanın gündemi
Yeni TBMM mesaiye başlıyor: İşte bu haftanın gündemi
Mayısta en çok satılan otomotiv markaları belli oldu
Mayısta en çok satılan otomotiv markaları belli oldu
3 kritik koltuk boş kaldı: Yeni atamalar bekleniyor
3 kritik koltuk boş kaldı: Yeni atamalar bekleniyor
Ana sayfaHaberler Eğitim

Çadır kentte YKS'ye hazırlanan öğrenciler başarılı olacaklarına inanıyor

Öğrencilerden Makbule Turunç:- "Bizi sınava çok iyi bir şekilde hazırladılar. Kendimizden çok eminiz ve çok iyi yerlere geleceğiz"- Enes Kurt:- "Heyecanlıyım. Kendimi hazır hissediyorum"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Haziran 2023 11:40, Son Güncelleme : 05 Haziran 2023 12:48
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

- Milli Savunma Bakanlığı koordinasyonunda NATO tarafından kurulan Antakya NATO Çadır Kenti'nde açılan kurslarda Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan depremzede öğrenciler başarıya odaklandı.

Antakya NATO Çadır Kenti Müdürü Mehmet Doğru, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilen Hatay'da eğitim ihtiyacının karşılanabilmesi için Milli Savunma Bakanlığı ve NATO işbirliğiyle 120 bin dönüm alanda Antakya NATO Çadır Kenti'nin kurulduğunu söyledi.

Çadır kentin eğitim kampüsü haline dönüştürüldüğünü ifade eden Doğru, burada yaklaşık 400 öğrenciyi Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava hazırladıklarını belirtti.

Şu anda da YKS'ye hazırlanan 200 öğrenci için kursların devam ettiğini dile getiren Doğru, öğrencilerin hafta içi yatılı olarak eğitim kampüsünde kaldığını aktardı.

Doğru, YKS'ye hazırlanan öğrencilerin günde 8 saat eğitim aldığını, haftada 2 defa da deneme sınavına katıldığını söyledi.

- "Çocuklarımız başarılı olabilmek için elinden geleni yapıyor"

Kurslarda 60'ı kadrolu 90 öğretmenin öğrencilere eğitim verdiğini belirten Doğru, şunları kaydetti:

"Maalesef çok kötü bir süreç yaşadık. Bu süreçten sonra öğrencilerimizi yarış ortamına sokmak ve motive etmek gerçekten zor oldu. Şu an öğrencilerimizin gerçekten yüzü gülüyor. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz çok memnun. Güzel bir ortamımız var. Burada çocuklar tekrar bir sınav ortamına sokuldu ve motivasyonları sağlandı. Mevcut şartlarda en iyisi için elimizden geleni yaptık. Çocuklarımız başarılı olabilmek için elinden geleni yapıyor. İnşallah onlar için en iyisi olacak. Güzel üniversitelere gideceğini ümit ettiğimiz birçok öğrencimiz var. İnşallah onları güzel yerlere uğurlayacağız."

- "Kendimizden çok eminiz ve çok iyi yerlere geleceğiz"

YKS'ye hazırlanan öğrencilerden Makbule Turunç, depremden sonra çok zor bir süreç yaşadığını anlattı.

Sınavda başarılı olmak için çok çalıştığını belirten Turunç, "Hayatımızı belirleyecek bir sınava giriyoruz. Bu süreçte NATO'nun açmış olduğu bu kamp bize çok yardımcı oldu. Gerçekten bir eğitim alanında olduğumuzu hissettik, tekrardan toparlandık, kendimize geldik. Bizi sınava çok iyi bir şekilde hazırladılar. Kendimizden çok eminiz ve çok iyi yerlere geleceğiz." diye konuştu

Gözde Cansu Alan da bir aydır devam ettiği kursun kendisi için çok verimli ve güzel geçtiğini söyledi.

Alan, sınavda başarılı olacağına ve istediği üniversiteye yerleşeceğine inandığını dile getirdi.

Enes Kurt ise 1,5 aydır kurslara katıldığını ve ders çalışma ortamlarının çok güzel olduğunu belirtti.

Üniversiteye hazırlanmasında kursun çok faydasını gördüğünü ifade eden Kurt, "Heyecanlıyım. Kendimi hazır hissediyorum." dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber