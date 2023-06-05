Sinop'ta sağanak nedeniyle sera ve tarım arazilerini su bastı

Aynı bölgedeki çeltik tarlalarında da bir metreye yakın su birikintileri oluştu.

Seradaki bir otomobil ile diğer cihazlarda büyük çapta hasar oluştu.

Taşkın nedeniyle bir çilek serası ile çeltik tarlaları su altında kaldı.

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