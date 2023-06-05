Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti
Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Haziran 2023 12:12, Son Güncelleme : 05 Haziran 2023 12:13
Alınan bilgiye göre, Tokat'ın Pazar ilçesi Ovacık köyünde yaşayan H.Y'ye (54) kene yapıştı.
Rahatsızlanan H.Y. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan hasta, yaşam mücadelesini kaybetti.
H.Y'nin cenazesinin Ovacık köyünde toprağa verileceği öğrenildi.