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6 yaşındaki gelin skandalı davası ertelendi

6 yaşındaki çocuğa istismar ve evlenme skandalıyla ilgili dava 17 Temmuz'a ertelendi. Davada, sanık Kadir İstekli'nin 67 yıla kadar, baba Yusuf Ziya Gümüşel ile anne Fatıma Gümüşel'in ise 22'şer yıla kadar hapsi isteniyor.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 05 Haziran 2023 13:33, Son Güncelleme : 05 Haziran 2023 13:46
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6 yaşındaki gelin skandalı davası ertelendi

İstanbul'da küçük yaştaki kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı iddialarına ilişkin 2'si tutuklu 3 sanığın yargılandığı dava bir kez daha ertelendi.

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki kızı H.K.G.'yi 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirdiği iddiaları tepkilere yol açmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Kadir İstekli hakkında "Çocuğun cinsel istismarı" ve "Nitelikli cinsel saldırı" suçlarından 30 yıldan az olmamak, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında da "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 18 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası istenmişti.

30 Ocak'ta görülen davanın ilk duruşmasında mahkeme heyeti, yayın yasağı ve gizlilik kararı getirilmesine karar verdi. 27 Şubat'ta görülen ikinci duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı sanıkların cezalandırılmasını istedi.

KARAR ÇIKMASI BEKLENİYORDU

Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli'nin tutuklu, anne Fatıma Gümüşel'in tutuksuz yargılandığı davanın 4. celsesi bugün görüldü. Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada karar çıkması bekleniyordu.

Yaklaşık 2 saat süren duruşmada bir tanığın dinlendiği öğrenildi.

Duruşma savcısı mütalaasının vermek için ek süre talebinde bulundu.

DURUŞMA 17 TEMMUZ'A ERTELENDİ

Mahkeme talebini kabul ederek sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel'in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 17 Temmuz saat 10.00'a erteledi.

NE OLMUŞTU?

Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G., 6 yaşındayken 29 yaşındaki mürit Kadir İstekli ile evlendirildiğini söyleyerek şikayetçi olmuştu.

H.K.G. ifadesinde çocukluğu boyunca hergün cinsel istismara uğradığını ve cinsel istismarın kendisine bir oyun gibi gösterildiğini anlattı.

İddia üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame geçen aralık ayında 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede Kadir İstekli hakkında 67 yıl 10 ay 15 gün; baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında 22 yıl 6 ay hapis cezası isteniyor.

Davanın ilk duruşmasının 22 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olması tepkilere neden olmuştu. Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, duruşma tarihini öne çekerek, 30 Ocak'ta ilk incelemesini yapma kararı alınmıştı.

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