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CHP'de yeni MYK üyeleri belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni Merkez Yönetme Kurulu (MYK) üyeleri belli olurken, eski MYK'daki 5 isim yeni listede yerini aldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Haziran 2023 14:20, Son Güncelleme : 05 Haziran 2023 14:50
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CHP'de yeni MYK üyeleri belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi eski MYK üyeleri, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kaybedilmesinin ardından CHP Genel Merkez binasında basına kapalı gerçekleştirilen MYK toplantısında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na istifalarını sunmuştu. Kılıçdaroğlu tarafından istifaları kabul edilen MYK üyeleri, bugün son kez bir araya geldi. Gerçekleştirilen toplantı sonrası yeni MYK üyeleri listesi şöyle şekillendi:

"Genel Başkan - Parti Örgütü, Örgüt Yönetimleri

Ahmet Akın- Yerel Yönetimler

Aylin Yaman - Sosyal Politikalar

Aysu Bankoğlu - Tanıtım ve Halkla İlişkiler

Bülent Kuşoğlu - İdari ve Mali İşler

Devrim Barış Çelik - Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Eren Erdem - Sosyal Medya Yönetimi

Faik Öztrak - Ekonomi Politikaları, Parti Sözcüsü

Hasan Efe Uyar - İşçi Sendikaları, STK ve Meslek Kuruluşları

Lale Karabıyık - İşveren Örgütleri

Neslihan Hancıoğlu - Genel Sekreter

Semra Dinçer - Doğa Hakları

Tahsin Tarhan - Yurtdışı Örgütlenme

Yunus Emre - Bilim-Yönetim ve Kültür Platformu

Zeynel Emre - Hukuk ve Seçim İşleri."

Eski MYK'dan 5 isim yeni listede yer aldı

CHP'de yeni MYK üyeleri belli oldu. Eski MYK'da 17 isim yer alırken, yeni listede 15 isim açıklandı. Yeni açıklanan listede ise eski MYK'dan 5 isim, yeni listede kendine yer buldu. Ahmet Akın eski listede Enerji, Altyapı Projeleri'nden sorumlu üye iken yeni listede Yerel Yönetimler'den sorumlu oldu. Yine eski listede Eğitim Politikaları'ndan sorumlu olan Lale Karabıyık, yeni listede İşveren Örgütleri'nden sorumluluğu üstlendi. Bülent Kuşoğlu, Faik Öztrak ve Devrim Barış Çelik ise görevlerine aynı şekilde devam eden isimler oldu.

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