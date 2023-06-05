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TBMM, 30. Başkanı'nı seçecek

Meclis Genel Kurulunda, Çarşamba günü gizli oyla TBMM Başkanlık Seçimi yapılacak. TBMM Başkanlığı için gösterilecek adaylar, yarın saat 24.00'e kadar Geçici Başkanlık Divanı'na bildirilecek. İlk iki oylamada üye tamsayısının üçte ikisi (400 oy) ve üçüncü oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu (301 oy) aranacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Haziran 2023 15:02, Son Güncelleme : 05 Haziran 2023 15:06
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TBMM, 30. Başkanı'nı seçecek

Meclis Genel Kurulunda, Çarşamba günü TBMM Başkanlık Seçimi yapılacak.

TBMM Başkanlığı için gösterilecek adaylar, yarın saat 24.00'e kadar Geçici Başkanlık Divanı'na bildirilecek.

Genel Kurul, Çarşamba saat 14.00'te toplanacak ve seçim gerçekleştirilecek.

TBMM İçtüzüğüne göre, Başkanlık için bir yasama döneminde iki seçim gerçekleştiriliyor. İlk seçilenin görev süresi iki, ikinci devre için seçilenin görev süresi üç yıl oluyor.

Meclis Genel Kurulunda, Başkan seçimi gizli oyla yapılacak.

İlk iki oylamada üye tamsayısının üçte iki (400 oy) ve üçüncü oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu (301 oy) aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye Başkan seçilecek.

- Danışma Kurulu toplanacak

Yeni seçilecek TBMM Başkanı'nın başkanlığında, gelecek hafta Danışma Kurulu'nun toplanması öngörülüyor.

Bu toplantıda; TBMM Başkanlık Divanı ile ihtisas komisyonlarının kaç üyeden oluşacağı ve AK Parti, CHP, MHP, Yeşil Sol Parti, İYİ Parti gruplarına düşen üye sayısı belirlenecek.

Beş siyasi parti grubu, gruplarına düşen sayıya göre, milletvekillerinin isimlerini TBMM Başkanlığına bildirecek.

Daha sonraki süreçte TBMM Başkanlık Divanı ile ihtisas komisyonlarının üye isimleri TBMM Genel Kurulunda okunarak, milletvekillerinin oyuna sunulacak.

En yaşlı üye başkanlığında toplanacak komisyonlarda; Başkan, Başkanvekili, Katip Üye ve Sözcüden oluşan Başkanlık Divanı seçimi yapılacak.

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