TUS 2. dönem uzmanlık dalı değişikliği yerleştirme sonuçları açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2022 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2. dönem uzmanlık dalı değişikliği yerleştirme sonuçları açıklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Haziran 2023 15:17, Son Güncelleme : 05 Haziran 2023 15:23
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden, vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.
2022-TUS 2. Dönem Uzmanlık Dalı Değişikliği Yerleştirme Sonuçları Açıklandıhttps://t.co/zfboB5oDiH pic.twitter.com/D8YtSUKs9JÖSYM (@OSYMbaskanligi) June 5, 2023