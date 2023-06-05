Sürücüler kavga ederken motosikleti çaldı
Antalya'da motosiklet ve otomobil sürücüleri yol vermeme kavgası ederken bir kişinin motosikleti çalması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Haziran 2023 17:14, Son Güncelleme : 05 Haziran 2023 17:14
Etiler Mahallesi Şair Adem Dede Caddesi'nde otomobil ve motosiklet sürücüleri arasında yol vermeme nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Çevredekiler kavga edenleri ayırmaya çalışırken, bir kişi kavga eden sürücünün motosikletine binerek olay yerinden uzaklaştı.
Sürücüler arasındaki tartışma, kavga etmeleri ve motosikletin çalınması bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.