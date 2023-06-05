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CHP Parti Meclisi'ne yedek listeden üç isim girdi

CHP'deki grup başkanvekilliği seçimleri dolayısıyla üç isim yedek listelerden Parti Meclisi'ne (PM) girdi. Grup başkanvekilliği seçimleri nedeniyle Akif Hamzaçebi, Sezgin Tanrıkulu ve Turan Aydoğan Parti Meclisi'ne girdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Haziran 2023 18:54, Son Güncelleme : 05 Haziran 2023 18:56
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CHP Parti Meclisi'ne yedek listeden üç isim girdi

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, CHP'de hafta sonu gerçekleştirilen grup yönetimi seçimlerinde PM üyeleri Gökhan Günaydın, Ali Mahir Başarır ve Gülizar Biçer Karaca grup başkanvekili oldu.

PM üyesi olan Günaydın, Başarır ve Karaca'nın üyelikleri düştü.

Üyelikleri düşen bu üç ismin yerine Akif Hamzaçebi, Sezgin Tanrıkulu ve Turan Aydoğan yedek listeden girdi.

Yedek listede kadın üye bulunmaması nedeniyle Gülizar Biçer Karaca'nın yerine de erkek kotasından bir isim girdi.

CHP Parti Meclisi 60 kişiden oluşuyor.

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