Ali Koç'tan genel kurul açıklaması

Genelkurmay Başkanlığına Musa Avsever görevlendirildi
Genelkurmay Başkanlığına Musa Avsever görevlendirildi
Ücretsiz Online KPSS Lisans Deneme Sınavı!..
Ücretsiz Online KPSS Lisans Deneme Sınavı!..
Sponsorlu İçerik
Emekli ve çalışanların gözü Temmuz ayında
Emekli ve çalışanların gözü Temmuz ayında
MİT Başkanlığına atama yapıldı
MİT Başkanlığına atama yapıldı
Sel bölgesine giden Bakan Yerlikaya'dan iki ile uyarı
Sel bölgesine giden Bakan Yerlikaya'dan iki ile uyarı
Ak Parti ve MHP'den TBMM Başkanlığı için ortak aday
Ak Parti ve MHP'den TBMM Başkanlığı için ortak aday
Hakan Fidan görevi devraldı: İlk mesaj 'milli dış politika' oldu
Hakan Fidan görevi devraldı: İlk mesaj 'milli dış politika' oldu
Piyasada Mehmet Şimşek rüzgarı devam ediyor
Piyasada Mehmet Şimşek rüzgarı devam ediyor
Dolar günü rekorla kapattı: 21,25 TL
Dolar günü rekorla kapattı: 21,25 TL
AFAD'dan şiddetli yağış uyarısı: Bu kentlere dikkat!
AFAD'dan şiddetli yağış uyarısı: Bu kentlere dikkat!
Memurların maaş artışında nasıl bir yöntem izlenecek?
Memurların maaş artışında nasıl bir yöntem izlenecek?
Tekirdağ BB'deki 'depremzede' soruşturmasında 3 yönetici görevinden uzaklaştırıldı
Tekirdağ BB'deki 'depremzede' soruşturmasında 3 yönetici görevinden uzaklaştırıldı
Bakan Şimşek, MB için önerdiği Gaye Erkan ile görüştü
Bakan Şimşek, MB için önerdiği Gaye Erkan ile görüştü
TBMM, 30. Başkanı'nı seçecek
TBMM, 30. Başkanı'nı seçecek
CHP'de yeni MYK üyeleri belli oldu
CHP'de yeni MYK üyeleri belli oldu
Bakan Işıkhan: Önceliğimiz çalışanın refahı olacak
Bakan Işıkhan: Önceliğimiz çalışanın refahı olacak
Ekonomi yönetiminin 5 yıllık ajandasında neler var?
Ekonomi yönetiminin 5 yıllık ajandasında neler var?
Amasya'da selde kaybolan iki kişiden birinin cesedi bulundu
Amasya'da selde kaybolan iki kişiden birinin cesedi bulundu
Dış politikada yeni rota: Ankara güç odağı olabilir
Dış politikada yeni rota: Ankara güç odağı olabilir
Bakan Yusuf Tekin, ilk toplantısını gerçekleştirdi
Bakan Yusuf Tekin, ilk toplantısını gerçekleştirdi
Yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan enflasyon mesajı
Yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan enflasyon mesajı
Haziran ayı kira artış oranı belli oldu
Haziran ayı kira artış oranı belli oldu
Bakanlık haberini önceden aldılar
Bakanlık haberini önceden aldılar
TBMM'de yeni başkan seçimi ne zaman yapılacak?
TBMM'de yeni başkan seçimi ne zaman yapılacak?
Milli Eğitim Bakanı'ndan 'ilk mesai' paylaşımı
Milli Eğitim Bakanı'ndan 'ilk mesai' paylaşımı
Üç ilde de okullar şiddetli yağış nedeniyle tatil edildi
Üç ilde de okullar şiddetli yağış nedeniyle tatil edildi
Emekliye kademeli zam geliyor
Emekliye kademeli zam geliyor
Yeni dönemin ilk kabine toplantısı yarın yapılacak
Yeni dönemin ilk kabine toplantısı yarın yapılacak
Maaş zammı için belirleyici olan enflasyon verisi bugün açıklanıyor
Maaş zammı için belirleyici olan enflasyon verisi bugün açıklanıyor
Mehmet Şimşek'ten refahı artırma sözü: Önünde 8 kritik konu var
Mehmet Şimşek'ten refahı artırma sözü: Önünde 8 kritik konu var
Ana sayfaHaberler Spor

Ali Koç'tan genel kurul açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Başkan adayı çıkması durumunda bugün de Olağanüstü Genel Kurul'a gitmeye hazır olduğumuzu bir kez daha paylaşıyorum" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Haziran 2023 19:43, Son Güncelleme : 05 Haziran 2023 19:56
Yazdır
Ali Koç'tan genel kurul açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün resmi internet sitesinden açıklama yayımlayarak, başkan adayı çıkması durumunda olağanüstü seçimli genel kurula gidileceğini ifade etti. Taraftarların üzüntüsünü en derinden hissettiklerini belirten Koç, şu ifadeleri kullandı:

"Kulübümüzün çatısı altında Başkan olarak görevde bulunduğum 5. sezon itibarıyla Futbol Takımımız, Fenerbahçe için tek başarı kriteri olan şampiyonluğa ne yazık ki ulaşamamıştır. Bu gerekçe ve camiamızın içerisinde bulunduğu negatif durum nedeniyle bazı görüşlerimi paylaşmak istiyorum. Öncelikle, Fenerbahçe'yi hayatının odağına koyan, başarısıyla mutlu olan üzüntüsüyle kahrolan her bir taraftarımızın, üyelerimizin yaşadıklarını anlıyor, en derinden hissediyoruz. Tüm bu duyguların bir yansıması olarak camiamızın bir bölümünden gelen Olağanüstü Genel Kurul taleplerini de anlayış ve saygıyla karşılıyoruz. Daha önce Fenerbahçemizi yönetmeye talip olacak Değerli Başkan ve Yönetim Kurulu adayları olması halinde Olağanüstü Genel Kurul'a gitmeye hazır olduğumuzu belirtmiştim. Bu duruşumun arkasında olduğumu vurgulamakla birlikte çağrıyı yaptığım günden itibaren bugüne dek resmi bir aday çıkmadığı da kamuoyunun malumudur.

Değerli Fenerbahçeliler, Bugün itibarıyla Fenerbahçe 9 sezondur şampiyonluktan uzak kalmış, üst üste yaşanan olumsuzluklar her şeyi etkiler duruma gelmiş ve camiamız ne yazık ki birbirinden ayrışmış durumdadır. Tüm bu gerçekler çerçevesinde, yeni sezonun takım planlaması sürecine girilmişken henüz bir Başkan adayının olmaması, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'un -tüzüğümüz gereği yapılabileceği tarih de dikkate alındığında- Fenerbahçe'yi bir sezon daha hedeflerinden uzaklaştırma riski taşıdığı yadsınamaz bir gerçektir.

Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'un gerçekleşmesi halinde yeni yönetim kurulunun görev süresinin 1 yıl ile sınırlı olması da istikrarlı bir çalışma yürütülmesinin önünde ciddi bir engeldir. Bu risklere rağmen başkan aday çıkması durumunda bugün de Olağanüstü Genel Kurul'a gitmeye hazır olduğumuzu bir kez daha paylaşıyorum. Bu yol tercih edilmediği taktirde ise Haziran 2024'te yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurulumuzda aday olacak kongre üyelerimizin aday oldukları tarihten itibaren devralacakları göreve en iyi ve sağlıklı bir şekilde hazırlanmaları adına; Kulübümüzün her türlü imkan, bilgi ve detayları, hukuki çerçevede değerli Başkan Adaylarına açık olacaktır. İhtiyaçları olması halinde soracakları sorulara tarafımızdan yanıt alabileceklerdir.

Son olarak; 2023-2024 sezonunun Futbol Takımı planlaması hayata geçirilmeye başlamış, eksikler tespit edilmiş, Fenerbahçe'nin hedefleri çerçevesinde bütçesel planlamalar yapılmış, transfer görüşmeleri yürütülmektedir. Kısa vadede Futbol Takımımızın önünde Türkiye Kupası hedefi bulunmaktadır. Sizlerden ricam önce 11 Haziran günü Türkiye Kupası'nı kaldırmak ve bu netice sonrasında sezona Süper Kupa'yı kazanarak başlamak adına Fenerbahçe'mizin etrafında kenetlenmemizdir. Fenerbahçe'nin ana ihtiyacı taraftarlarının gücünü arkasında hissetmesidir."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber